Hospital Municipal reforça cuidado com a saúde mental durante o Janeiro Branco

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, promove durante este mês as ações do Janeiro Branco, campanha nacional dedicada à conscientização sobre a importância da saúde mental e do cuidado emocional como parte fundamental do cuidado integral à saúde. A iniciativa busca estimular a reflexão sobre o bem-estar psicológico, promover o diálogo e fortalecer ações de acolhimento e humanização.

Ao longo do mês, serão realizadas palestras, rodas de conversa e outras atividades voltadas ao tema. “O Janeiro Branco nos lembra que todos nós temos sentimentos e que cuidar da saúde emocional é um gesto de carinho consigo mesmo. Nem sempre é fácil falar sobre o que sentimos, mas quando existe escuta, acolhimento e apoio, o cuidado começa. No hospital, trabalhamos para que cada pessoa se sinta respeitada, compreendida e amparada, porque saúde mental também é sentir que não estamos sozinhos”, afirma a psicóloga do Hospital Municipal, Camila Peres.

Como parte desse compromisso, o hospital ampliou as ações de psicologia voltadas aos colaboradores por meio do projeto “Acolher para Fortalecer”, desenvolvido de forma integrada entre a Psicologia de Recursos Humanos, a Medicina do Trabalho e a Diretoria. A iniciativa tem como foco a promoção da saúde mental, a prevenção de adoecimentos emocionais e a redução do absenteísmo, reforçando o cuidado com quem atua diariamente na instituição.

Os atendimentos, conduzidos pela psicóloga do RH Grace Sachi Bueno, são realizados de forma individual e sigilosa, abrangendo tanto profissionais diagnosticados com transtornos relacionados ao CID F, como ansiedade e depressão, quanto colaboradores que buscam espontaneamente acolhimento, orientação ou suporte emocional. O objetivo é contribuir para a estabilização emocional e para a melhoria da qualidade de vida no ambiente de trabalho.

Para o diretor do HM, Ruy Santos, falar sobre saúde mental é essencial para a construção de um atendimento mais completo e humano. “Cuidar da saúde mental é tão importante quanto tratar qualquer condição física. Quando falamos de saúde emocional, falamos de prevenção, qualidade de vida e respeito às pessoas. O hospital tem um papel fundamental nesse acolhimento, tanto para os pacientes quanto para os profissionais que estão diariamente na linha de frente”, destaca.

Com as ações do Janeiro Branco, o Hospital Municipal, administrado pelo Grupo Chavantes por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana, reafirma seu compromisso com a humanização do cuidado e com a promoção da saúde mental, reconhecendo que cuidar de pessoas é também cuidar das emoções.

