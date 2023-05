Vamos dar adeus à ressaca com pílula??

Uma fórmula potente, com ingredientes importados, capazes de zerar a sensação de mal-estar após uma noite em que se exagera um pouco mais na dose de bebida alcoólica. Assim é o produto que já vem sido chamado de pílula da ressaca brasileira.

Recentemente uma starup britânica lançou o Myrkl, uma pílula que segundo a empresa, promete cortar a sensação de embriaguez ao colocar no organismo do paciente um lactobacilo capaz de neutralizar os efeitos do álcool. A pílula fez sucesso imediato entre bebedores ingleses, mas o alto preço de importação, por enquanto ainda inviabiliza a chegada da salvação europeia para a ressaca.

É aí que surge o Adeus Ressaca! Um encapsulado feito à base de N-Acetil-Cisteína, Taurina, Metionina e vitaminas do complexo B, além de minerais para repor o que se perde durante uma noite de bebedeira. Aprovado pela Anvisa – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, O Adeus Ressaca tem no total 16 ingredientes e segundo o fabricante, com a maioria dos princípios ativos importada dos Estados Unidos.

De acordo com o site do produto, centenas de pessoas já experimentaram a solução do combate à ressaca, via cápsulas, todos com muito sucesso. O site recomenda ainda que sejam ingeridas duas capsulas antes de partir para o happy hour.

Ainda de acordo com o site do produto, a empresa, um laboratório situado em Minas Gerais, contou com o apoio de um time experiente de médicos, farmacêuticos e cientistas durante o processo de pesquisa e produção do Adeus Ressaca.

E todo trabalho resultou na combinação perfeita de 16 ingredientes que quando utilizados juntos, na proporção da fórmula, são capazes de neutralizar todo mal-estar gerado pela ressaca. O destaque da fórmula é para a N-Acetil-Cisteína, aminoácido apontado por médicos como sendo de altíssima eficácia para combater o acetaldeído, que é uma substância gerada pelo fígado durante o processo de metabolização da bebida alcoólica. E é exatamente este acetaldeído um dos maiores responsáveis pela ressaca.

RECUPERAÇÃO DE CÉLULAS E PROTEÇÃO DO FÍGADO

O Adeus Ressaca promete ainda uma proteção extra ao fígado, principal órgão atingido pelo excesso de bebida alcoólica. Para isso conta com aminoácidos como a Metionina, que além de combater a oxidação (radicais livres) ainda garante uma carga extra de energia, evitando aquela sensação de estar estragado no dia seguinte. Outro aminoácido presente na fórmula é a Riboflavina, que além de repor a energia no organismo, ainda combate a enxaqueca. A fórmula conta ainda com outros 13 ingredientes, rigorosamente balanceados para o ataque à ressaca.

Mal-estar, fadiga, mal-humor, dor de cabeça, enjoo, sensação de que tudo está rodando após uma noite de intensa carga alcoólica. Somente quem já passou por isso sabe o quanto é importante ter uma fórmula de proteção pré-drink. A Ressaca é o efeito colateral da bebida alcoólica que acompanha o ser humano desde que o mundo é mundo. Ao longo do tempo, receitas de pouca ou quase nenhuma eficácia foram testados. Não é incomum surgirem aqui e acolá, receitas caseiras que nem sempre são agradáveis, principalmente ao estômago. Algumas até, podendo oferecer riscos a quem adere.

A promessa do Adeus Ressaca é acabar com os mitos e trocar receitas ineficazes por duas cápsulas azuis, que até aqui tem se mostrado o paraíso daqueles que vez por outra se entregam aos prazeres do exagero alcoólico.

Hotel oferece experiências da Festa do Peão de Barretos para eventos corporativos e sociais Turistas, visitantes e empresários não precisam mais esperar chegar o mês de agosto para vivenciar algumas experiências promovidas durante a Festa do Peão de Barretos, no Parque do Peão da cidade. O recinto, que conta com dois milhões de metros quadrados, está entre os atrativos do único hotel localizado em seu redor, o Barretos Park Hotel, empreendimento que fomenta sua visitação desde 2019 e agora promove eventos sociais e corporativos em diversos atrativos do Parque do Peão, como no espaço Ponto de Pouso, aonde ocorre a tradicional Queima do Alho, além da Pousada dos Tropeiros, Centro de Lazer e Eventos Berrantão, Rancho do Peãozinho, e também em ranchos e camarotes.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento