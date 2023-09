Adolescente e drogas são apreendidos em ação da DISE nesta sexta

A Polícia Civil do Estado de São Paulo, através da DISE de Americana, deflagou, na manhã desta sexta-feira, a Operação “CRENAC”, visando combater o intenso e recorrente tráfico de drogas em um bar localizado em frente a uma área verde no Jardim Basilicato, em Sumaré.

Após o recebimento de denúncias anônimas noticiando a prática criminosa, policias da DISE se deslocaram para o local indicado e estabeleceram pontos de campana estática, tentando visualizar algum ilícito. Durante a observação velada, notou-se que um indivíduo de camiseta preta saía do bar, atravessava a rua e abaixava-se no mato, que fica às margens da calçada, pegando algo que estava escondido, depois entregava o que havia pego a pessoas que por ali passavam que o procuravam e recebia dinheiro em troca.

Valendo-se de momento conveniente e oportuno, os policiais da DISE elaboraram um cerco tático e procederam a abordagem do indivíduo. Durante procedimento de busca pessoal, foi encontrada a quantia de R$120,00 em cédulas trocadas nas suas vestes. Vistoriando o mato onde ele ia a todo momento, foram encontradas quase 90 porções de drogas, entre Crack, Cocaína e Maconha. O indivíduo confessou aos policias a prática criminosa, adiantando ainda que seria menor de idade, com 17 anos.

Diante dos fatos como se apresentavam, o adolescente infrator foi detido e conduzido, juntamente com as drogas e dinheiro apreendidos à Sede da DISE. A genitora acompanhou o adolescente no deslocamento e na apresentação da ocorrência. A Autoridade Policial tomou ciência dos fatos, deliberando pela apreensão dos entorpecentes, e posterior liberação do adolescente infrator à sua genitora por conta da legislação vigente.

