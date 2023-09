Com cursos matutinos, Vestibular FAM 2024 tem início nesta sexta, dia 29

A busca por uma qualificação profissional superior para 2024 começa nesta sexta-feira (29) na FAM – Faculdade de Americana com uma importante novidade para os candidatos. A FAM abriu o vestibular também para cursos matutinos como nova opção para os candidatos. Os cursos noturnos, que possuem maior procura, continuam normalmente.

Dentre as opções para cursos que serão oferecidos também pela manhã estão: Medicina Veterinária, Psicologia, Direito e Enfermagem. Para o período noturno, a FAM oferece diversas opções de graduação como: Administração, Biomedicina, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Publicidade e Propaganda, Direito, Educação Física Bacharelado – Licenciatura, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Química, Farmácia, Fisioterapia, Letras Português e Inglês, Medicina Veterinária, Nutrição, Pedagogia, Psicologia, Sistemas de Informação.

LEIA TAMBÉM: Encontro com Educadores FAM tem data alterada para dia 7 de outubro

Os cursos de Engenharia estão com valores especiais, com mensalidade de R$ 495,00 válido para o primeiro semestre do curso, os critérios podem ser vistos no edital.

Nos cursos de Tecnologia, com duração de 2 anos, serão oferecidos os cursos de Design Gráfico, Gestão Financeira, Logística, Marketing, Gestão de Recursos Humanos, Estética e Cosmética.

Além das opções presenciais, a Faculdade de Americana oferece cursos na versão EAD: Administração, Pedagogia, Recursos Humanos, Logística e Marketing.

“Abrimos turmas no período da manhã para dar ainda mais oportunidades para aqueles que buscam uma graduação. 2024 teremos muitas novidades para os alunos FAM e para aqueles que de alguma forma vivenciam as ações da Faculdade de Americana”, disse o diretor geral da FAM, Gustavo Azzolini.

Aprendizado na prática

Em 40 mil metros quadrados de estrutura, a FAM oferece mais de 80 de laboratórios, auditório, piscina, ginásio poliesportivo, sala de júri, biblioteca, entre outros espaços. Com toda esta estrutura, a FAM busca o ensino na prática com professores atuantes no mercado de trabalho, além da prestação de serviço para a comunidade, através de apoio em eventos sociais e os atendimentos no Serviço Integrado de Atenção, o SIA, que já atendeu mais de 100 mil pessoas nos cursos de Nutrição, Psicologia, Fisioterapia, Enfermagem.

“Buscamos através dos nossos cursos colaborar com a comunidade gratuitamente e também oferecer as melhores práticas para os nossos alunos, vivenciando o ambiente da área escolhida com acompanhamento dos nossos professores”, disse Celia Jussani, diretora acadêmica da FAM.

Para saber mais e se inscrever no Vestibular FAM 2024, acesse as nossas redes sociais: @famamericana e o site vestibularfam.com.br

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP