Veja quem ganhou as Smart TVs no sorteio da ACIA

A Acia realizou na manhã desta sexta-feira, dia 29, o sorteio da quinta edição do Espetáculo de Prêmios. Uma moradora do Jardim da Colina, de Americana, ganhou uma Smart TV de 43 polegadas, enquanto um morador de Santa Bárbara foi o outro ganhador.

O sorteio foi conduzido por Evandro Barizon, segundo vice-presidente da Acia, ao lado do diretor adjunto Gerson Manzi e do auditor Marcelo Fiorani.

Karen Rossi, do Jardim da Colina, em Americana, foi a ganhadora de uma Smart TV de 43 polegadas da Samsung. Ela fez a compra e preencheu o cupom no M. Box Supermercados. A outra TV saiu para Divaldo de Souza, que reside no Jardim Cândido Bertini, em Santa Bárbara. Ele efetuou a compra na Paris Hidro Luz.

A cada R$ 50,00 em compras nas lojas identificadas com os cartazes da promoção Espetáculo de Prêmios, o consumidor recebe um cupom. Até agora cinco sorteios foram realizados e a promoção prossegue até abril do próximo ano, com a distribuição de R$ 200 mil em diversos produtos, incluindo um veículo zero quilômetro. O sorteio do carro será em janeiro. No quinto sorteio, no dia 29 de setembro, haverá a distribuição de duas smarts TV de 43 polegadas. Os cupons são acumulativos e valem para todos os sorteios.

