Bruxela é o 1º finalista do Gigantão; São Roque e Zanaga duelam na terça

O Campeonato de Futebol Amador Gigantão, promovido pela Secretaria de Esportes de Americana, conheceu nesta quinta-feira (28) seu primeiro finalista da edição 2023. Em partida realizada no Centro Cívico, o Bruxela venceu o Descubra por 2 a 0 e garantiu vaga na decisão da 1ª divisão.

O resultado foi construído no 2º tempo. Depois de uma primeira etapa sem gols, o Bruxela abriu o placar aos 19 minutos da etapa complementar, em cobrança de escanteio. O gol que selou a vitória veio em um contra-ataque, aos 34 minutos.

Na final, a equipe do Bruxela enfrentará o vencedor do duelo entre São Roque e Zanaga. A partida aconteceria na última quarta-feira (27), mas foi adiada devido às fortes chuvas, a fim de preservar a segurança de atletas, espectadores e demais envolvidos. Agora, o jogo está marcado para a próxima terça-feira (3), às 19h30, no Centro Cívico.

LEIA TAMBÉM: Revitalização da orla da Praia Azul terá bocha, pista de skate e quadra de areia

As semifinais da 2ª divisão serão realizadas também no Centro Cívico, na quarta-feira (4): Unidos da Morada x Grêmio Horizonte, às 19h30, e Paysandu x Lírios City, às 21h30.

“Parabéns à equipe do Bruxela pela grande campanha até a final. O Gigantão continua na semana que vem e promete jogos emocionantes e acirrados. Contamos com a presença das torcidas que vêm dando um show nas nossas arquibancadas”, disse o secretário de Esportes, Marcio Leal.

Confira o resultado da semifinal:

1ª divisão

Quinta, 28/09

Bruxela 2 x 0 Descubra

Confira os próximos jogos:

1ª divisão

Terça, 03/10

19h30 – São Roque x Zanaga – campo do Centro Cívico

2ª divisão

Quarta, 04/10

19h30 – Unidos da Morada x Grêmio Horizonte – campo do Centro Cívico

21h30 – Paysandu x Lírios City – campo do Centro Cívico

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP