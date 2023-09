Getty Images lança gerador de imagens com Inteligência Artificial

A Getty Images (NYSE: GETY), empresa global com destaque

na criação e comercialização de conteúdos visuais, anunciou hoje o lançamento da IA Generativa da Getty Images, uma nova ferramenta que combina os melhores conteúdos criativos da empresa com a mais recente tecnologia de inteligência artificial para criar um gerador de imagens por IA que é comercialmente seguro.

A IA Generativa da Getty Images é treinada na arquitetura de modelo de última geração Edify, que faz parte da NVIDIA Picasso, uma plataforma para criação de modelos de IA generativa para design visual. A ferramenta é treinada exclusivamente a partir da vasta biblioteca criativa da Getty Images, incluindo conteúdo exclusivo e da melhor qualidade, com indenização total para uso comercial. Acompanhando os demais serviços já sólidos e líderes na indústria, a IA Generativa da Getty Images, integra-se perfeitamente com a extensa biblioteca de conteúdo visual autêntico e cativante da empresa, bem como com a oferta de conteúdo personalizado, Custom Content, permitindo que todos os clientes otimizem todo o processo criativo para encontrar o conteúdo visual adequado para qualquer necessidade em um único lugar.

Leia + sobre Tecnologia, ciência e celulares

“Estamos animados em lançar uma ferramenta que explora o poder da IA generativa para atender às necessidades comerciais dos nossos clientes, respeitando, ao mesmo tempo, a propriedade intelectual dos criadores de conteúdo”, disse Craig Peters, CEO da Getty Images. “Trabalhamos duro para desenvolver uma ferramenta responsável que dê aos clientes segurança nos recursos visuais produzidos por IA generativa para fins comerciais.”

Os clientes que criarem e baixarem recursos visuais por meio da ferramenta receberão a licença padrão livre de royalties (“royalty-free”) da Getty Images, que inclui declarações e garantias, indenização sem limitações de valores, e o direito perpétuo e sem exclusividade de usar o conteúdo em todo o mundo e em todos os meios. O conteúdo gerado por meio da ferramenta não será adicionado às bibliotecas de conteúdo existentes da Getty Images e da iStock. Além disso, os contribuidores serão compensados por qualquer inclusão do seu conteúdo no conjunto de dados de treinamento.

“Conversamos com nossos clientes sobre o rápido crescimento da IA generativa – ouvimos entusiasmo e hesitação – e tentamos ser intencionais em relação à forma como desenvolvemos a nossa própria ferramenta”, disse Grant Farhall, Diretor de Produto (CPO) da Getty Images. “Criamos um serviço que permite que marcas e profissionais de marketing adotem a IA com segurança e ampliem suas possibilidades criativas, ao mesmo tempo que compensam os criadores pela inclusão de seus recursos visuais nos conjuntos de treinamento subjacentes.”

A IA generativa da Getty Images agora pode ser utilizada em GettyImages.com. Os clientes também podem optar por integrar o serviço aos seus fluxos de trabalho e aplicativos existentes por meio de uma API já disponível.

Além disso, em breve, os clientes poderão personalizar a IA Generativa da Getty Images com dados proprietários para produzir imagens com o estilo e a linguagem exclusiva de sua marca. Este e outros avanços de serviço serão adicionados até o final deste ano. Atualmente, a ferramenta está disponível apenas em inglês. A expansão para outros idiomas compatíveis, incluindo o português, será realizada em fases subsequentes.”

Saiba mais sobre a IA Generativa da Getty Images e como obter acesso, juntamente com a posição da Getty Images sobre práticas responsáveis de IA, aquí.