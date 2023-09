Família Addams Musical no TM Americana este sábado

O Teatro Municipal Lulu Benencase recebe “A Família Addams – O Musical”

neste sábado (30), às 20h. Os ingressos da a peça infantil custam entre R$ 70 e R$ 140 e estão à venda no site www.entravip.com.br, além da bilheteria do teatro, aberta das 9h às 17h.

Em “A Família Addams – O Musical”, Wandinha, a filha mais velha de Gomez e Mortícia, que costumava ser a mais assustadora de todas, cresce e se apaixona por um jovem e doce rapaz. Contrário a tudo que a família acredita, o menino parece estar levando a garota para o bom caminho.

Não bastando, a filha confidencia ao pai seu amor pelo garoto e implora para que ele não conte nada a sua mãe. Com isso, Gomez se vê dividido entre os compromissos com a esposa e a filha, sendo obrigado a fazer algo que nunca havia feito: guardar um segredo de Mortícia. Porém, tudo pode mudar na noite em que os Addams oferecem um jantar para o garoto e sua família “normal”.

“O musical com a misteriosa e cativante família de sucesso mundial é uma excelente opção de entretenimento para todas as idades”, destaca a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

