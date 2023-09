Temporal danifica sombrinhas no Centro. Acia faz retirada

Sombrinhas- O forte temporal que atingiu a cidade de Americana,

na quarta-feira, danificou algumas sombrinhas instaladas no Convívio. Diante deste cenário, a diretoria da Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana) já providenciou a retirada desse material, o que deve ocorrer nos próximos dias. A entidade já entrou em contato com a prefeitura para que o poder público possa contribuir com este trabalho.

A chuva de forte intensidade causou diversos problemas em muitos pontos da cidade. Na Estrada da Balsa dezenas de postes caíram provocando a falta de energia no limite entre Americana e Santa Bárbara. Segundo a Defesa Civil não houve vítimas e o município também não registrou pontos de alagamento. Houve ainda a queda de 15 árvores.

Com relação às sombrinhas que foram colocadas no Centro, no final do ano passado, a Acia estava planejamento mudar a decoração nos próximos dias com a instalação dos enfeites de luzes de Natal, devido à aproximação da data. Como houve danos com as chuvas o processo vai ser acelerado. “Nós já entramos em contato com a prefeitura e a retirada do material deve ocorrer de forma mais rápida. A intenção da Acia era fazer uma decoração específica para o Natal, com muitas luzes, e devido esse problema com as sombrinhas poderemos agilizar este processo”, explicou Marcelo Fernandes, presidente da Acia.

Como no ano passado as sombrinhas melhoraram o visual do Centro, no cruzamento das ruas 30 de Julho com Fernando Camargo, dessa vez não será diferente. “Já estamos buscando parcerias com empresários e comerciantes para que tenhamos uma decoração diferenciada e bem atraente para o Centro, principalmente na época do Natal”, completou Fernandes.

