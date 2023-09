A vereadora Juliana Soares (PT) protocolu pedido para passe livre

para este domingo, quando acontece a eleição de novos conselheiros tutelares em Americana e em todo o Brasil.

Este ano, os eleitores terão locais específicos para votar e deverão consultar a zona eleitoral e a escola correspondente, não podendo escolher o lugar onde votar, como nas eleições anteriores. A nova regra faz parte da unificação da votação por meio das urnas eletrônicas.

“É importante que cada eleitor se certifique sobre a escola em que irá votar. Este ano, foram disponibilizadas as urnas eletrônicas para todos os municípios no processo eleitoral dos Conselhos Tutelares, visando mais agilidade e segurança na apuração. Também serão disponibilizadas urnas de lona e cédulas de papel para adequar as sessões que ficaram muito distantes da abrangência territorial das sessões originais de votação na distribuição inicial e diante da impossibilidade de adequar novas urnas eletrônicas para estes locais, tendo em vista os prazos e procedimentos estabelecidos pela Justiça Eleitoral nacionalmente para configuração das urnas eletrônicas”, explicou Mariana Leite Zimermann Araújo, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), órgão responsável pela organização da eleição.

Haverá urnas eletrônicas em 41 sessões de votação e urnas de lona e cédulas de papel em seis sessões: três no CIEP Oniva de Moura Brizola (Antônio Zanaga), duas no CIEP Philomena Rossetti (São Vito) e uma na Emei Cunhataí (Jardim Thelja).

O voto no pleito do Conselho Tutelar é facultativo, mas é uma oportunidade de exercer um direito e a democracia, visando a proteção das crianças e dos adolescentes. Deve ser apresentado o título de eleitor e um documento com foto no local de votação.