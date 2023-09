Chico entrega reforma da Creche Tupã com novos banheiros, refeitório, quiosque e calçada

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, entregou nesta quinta-feira (28) a reforma da Creche Tupã, no bairro Vale das Nogueiras. A unidade, que atende 130 crianças com idades entre 0 e 3 anos, recebeu diversas melhorias estruturais.

Mais de R$ 520 mil em recursos próprios da pasta foram aplicados. Também foram investidos valores repassados à unidade por meio do Programa Dinheiro Direto na Escola Municipal (PDDEM), criado em 2021 para agilizar e desburocratizar a execução de pequenos reparos e serviços.

“É preciso pensar em todas as áreas, e tenho muito claro para mim que devemos investir maciçamente nas crianças, o nosso futuro. São elas que estarão, amanhã, cuidando da nossa cidade. Falo isso com emoção, porque efetivamente temos a oportunidade de fazer algo principalmente para aqueles que mais precisam”, disse o prefeito Chico.

A solenidade contou com a presença do vice-prefeito Odir Demarchi, do secretário de Educação, Vinicius Ghizini, do presidente da Câmara Municipal, Thiago Brochi, dos vereadores Juninho Dias, Lucas Leoncine e Thiago Martins, da diretora da Creche Tupã, Elaine Cristina Passoni, e do secretário de Comunicação e Tecnologia da Informação, Leon Botão. Na abertura, alunos dos maternais fizeram uma apresentação às autoridades, funcionários da escola e aos familiares presentes, cantando a música “Lavando a Roupa”.

LEIA TAMBÉM: Chico visita obras do novo Núcleo de Especialidades

“Hoje é dia de mais uma entrega para a população, um dia de gratidão. A gente tem que valorizar a Educação e os professores, esse é um compromisso da nossa gestão. Sabíamos das dificuldades, mas estamos realizando. Pais, podem ter certeza de que as escolas da rede municipal serão as melhores de Americana”, falou o vice Odir.

“Precisávamos dar condições de trabalho e qualidade de vida para nossas crianças. Hoje atendemos aqui 130 alunos com toda a condição necessária. Obrigado ao prefeito Chico e ao vice Odir pela confiança. Essa gestão vai ficar marcada porque fez uma escolha pela Educação e pelo futuro das crianças”, destacou o secretário Vinicius Ghizini.

A diretora da unidade, Elaine Cristina Passoni, fez um agradecimento especial com entrega de flores ao prefeito Chico, ao vice Odir, e ao secretário de Educação, Vinicius Ghizini. “Hoje é um dia muito feliz. A gente precisava demais dessa reforma. Estou muito grata pelo investimento que a prefeitura fez e com a reforma, com o capricho com que tudo foi feito. Acabou ficando maravilhoso para as nossas crianças. Quero agradecer de coração ao prefeito Chico e parabenizá-lo pela sensibilidade”, disse a diretora.

Entre as melhorias entregues está um quiosque para atividades pedagógicas e um novo balcão de atendimento com acessibilidade para cadeirantes. Novas janelas e portas ampliaram a iluminação natural no interior do imóvel e reorganizando o acesso à escola. A entrada da creche recebeu nova cobertura metálica para proteger os alunos em dias de chuva e uma calçada foi construída para maior segurança.

Além disso, foram instaladas câmeras de segurança e os brinquedos do parque receberam nova pintura. A caixa de areia utilizada pelos alunos também passou por manutenção e a unidade ganhou mais um playground, somando dois espaços para as crianças brincarem.

O refeitório passou por ampliação e também foram instalados novos pisos e nova cobertura, além de pintura. Os sanitários da unidade foram completamente reformados, com a troca de pisos e revestimentos, nova área de banho, instalação de bancadas de fraldário e pintura completa.

Telas para o controle de aves foram instaladas e a iluminação ganhou um novo reforço. A escola passou por manutenção elétrica em geral, com a revisão de ventiladores, lâmpadas, tomadas e demais dispositivos elétricos.

“É esse prefeito que a gente quer, que olha para as pessoas que mais precisam. Esse investimento é o melhor que você pode fazer: olhar para as crianças e proporcionar condições para elas na escola. Você está fazendo a diferença, prefeito”, falou o presidente da Câmara, Thiago Brochi.

“Parabenizo o prefeito Chico e toda a Administração pelo cuidado com as escolas e por tudo o que têm feito em outras áreas também. Obrigado, Chico, você vai ficar para a história com essa obra e por fazer Americana voltar a sorrir”, disse o vereador Juninho Dias.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP