Prefeitura atende cerca de 40 ocorrências após temporal

A Prefeitura de Americana atendeu cerca de 40 ocorrências após o temporal ocorrido no final da tarde de quarta-feira (27). O município foi atingido por ventos fortes que causaram quedas cinco de árvores, de 34 postes de energia elétrica, entre outros danos. O prefeito Chico Sardelli e o vice-prefeito Odir Demarchi estiveram nos locais atingidos.

“As equipes da Prefeitura e da Defesa Civil foram para as ruas imediatamente para realizar a segurança da população e os trabalhos de retirada de árvores das vias públicas. A cidade sofreu com os danos do temporal, mas graças a Deus não tivemos vítimas. Agradecemos a todos pela união de esforços em prol da cidade”, disse o prefeito Chico Sardelli.

O vice-prefeito Odir Demarchi também acompanhou os trabalhos de perto. “Ficamos preocupados, em primeiro lugar, com a vida das pessoas. A Prefeitura e a Defesa Civil têm equipes preparadas e capacitadas para atender este tipo de ocorrência. Agora o trabalho prossegue com a limpeza e outros serviços para deixar as vias públicas em ordem novamente”, disse Odir.

LEIA TAMBÉM: Temporal danifica sombrinhas no Centro. Acia faz retirada

Na região da Estrada da Balsa, 29 postes de energia elétrica foram derrubados devido à queda de árvores na fiação. No bairro Cariobinha, houve a queda de cinco postes.

Ao todo, cinco árvores de grande porte caíram com as rajadas de vento, além de quedas de árvores menores e de galhos em várias regiões da cidade, de acordo com o secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira.

“O trabalho de remoção de árvores, poda e recolhimento de galhos foi feito imediatamente na noite de quarta-feira, visando desobstruir e liberar as vias públicas. O serviço foi reforçado e intensificado nesta quinta-feira, com a limpeza, que vai prosseguir nos próximos dias”, disse Fábio.

Foram registrados 45 milímetros de chuva até a manhã desta quinta-feira (28), segundo a Defesa Civil de Americana.

“As fortes chuvas e rajadas de ventos em algumas regiões da cidade causaram quedas de árvores em cima da rede elétrica e, na sequência, os postes foram ao chão, num efeito dominó. Quando houver este tipo de ocorrência, alertamos a população para que jamais se aproximem da fiação”, disse o coordenador da Defesa Civil, João Miletta.

Equipes da CPFL também seguem trabalhando nos locais onde ocorreram quedas de postes ou fiações elétricas.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP