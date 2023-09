Beleza Negra Nova Odessa abre inscrições para candidatos

Estão abertas as inscrições para a 4ª edição do Concurso Beleza Negra,

que acontece no próximo dia 18 de novembro, celebrando a diversidade e a beleza da comunidade negra em Nova Odessa. As inscrições podem ser realizadas pelo link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7NMmkwwXidjJv1DMbXCrwHGNrATMGEr09Duc5mQWqqREkqQ/viewform?pli=1, até o próximo dia 25 de outubro. O local ainda será definido. O Concurso Beleza Negra 2023 tem o apoio do Departamento de Cultura e Turismo da Prefeitura de Nova Odessa.

O concurso terá 5 categorias masculinas e femininas: Kids (para candidatos de 6 a 10 anos), Infantil (11 a 14 anos), Teen (15 a 18 anos), Adulto (19 a 30) e “Adulto +” (31 a 45 anos). De acordo com o regulamento, podem participar do concurso moças, moços e crianças afrodescendentes ou negras. Pela designação federal, declaram-se negras pessoas mulatas, pardas, pretas, mestiças, morenas claras ou escuras que se autoconsiderem afrodescendentes.

Candidatos menores de 18 anos precisam de autorização dos pais ou responsáveis legais para efetuar inscrição. A taxa de inscrição é de R$ 50,00, e deve ser paga através do Pix da organizadora, silviacrisca@hotmail.com. Mais informações podem ser consultadas no regulamento do Concurso, disponível em https://docs.google.com/document/d/1lIpjgleelkQgCSIsZoFR9-GrlcEKqrQ7/edit.

A promotora e responsável pelo evento, Silvia Aguiar, explicou que os objetivos do concurso são trabalhar e promover a autoestima dos participantes, não só destacando a beleza negra, mas valorizando a diversidade étnica e sociocultural no município, além de valorizar a cultura e a estética afro-brasileira.

Segundo a ficha de inscrição, “estamos em busca de modelos negros(as) talentosos(as), confiantes e inspiradores(as) que desejam compartilhar sua singularidade e representar a rica herança afrodescendente. Este é um espaço para mostrar sua personalidade, estilo e graça únicos”.

Para tirar qualquer dúvida acerca do processo de inscrição e a divulgação do local, os interessados podem acessar a página do evento no Instagram @culturanegra.oficial, ligar para o número (19) 99362-6079 ou enviar um e-mail para culturaafrodessa@gmail.com.

FEIRA BLACK

Silvia Aguiar e a Prefeitura realizam quinzenalmente, nas noites das terças-feiras (a mais recente foi dia 05 de setembro), a “Feira Noturna Black” na Estação Ferroviária de Nova Odessa, localizada na Praça Central José Gazzetta, na Avenida Carlos Botelho.

A feira conta com diversas atrações que destacam e enaltecem a cultura afro, como acessórios, moda, plantas, artesanato em crochê, roupas para mesa posta, chinelos personalizados. Além disso, uma praça de alimentação com churrasco, pastel, tapioca, chopp, pães, salgados, doces e acarajé. O evento ainda conta com a apresentação de pagode ao vivo do Grupo Ellos, das 20h às 21h.

A Feira e o Concurso Beleza Negra, junto à Feira Cultural AfroDessa realizada em junho deste ano, desempenham um papel significativo na promoção da diversidade e inclusão, bem como na conscientização sobre a riqueza da cultura afrodescendente em Nova Odessa e região.