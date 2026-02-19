As duas adolescentes que morreram no acidente de carro próximo à loja Bandini na terça-feira de Carnaval em Americana eram alunas do colégio Etec Polivalente.

A escola emitiu nota lamentando o ocorrido e o diretor assina a peça que homenageia as agora ex-alunas.

Nota- adolescentes alunas Etec Polivalente

A ETEC POLIVALENTE DE AMERICANA MANIFESTA PROFUNDO PESAR PELO FALECIMENTO DE SUAS ALUNAS

A comunidade acadêmica da Etec Polivalente de Americana, representada por sua Direção, professores, funcionários e alunos, manifesta o seu mais profundo pesar pelo trágico falecimento das alunas Maria Eduarda de Souza Almeida (1º ano do Curso Técnico de Administração) e Lídia de Moraes Aguiar (1º ano do curso Técnico de Recursos Humanos), ocorrido na última terça-feira, 18 de fevereiro.

Neste momento de imensa dor e consternação, a instituição solidariza-se com as famílias, amigos e colegas de classe, reafirmando nosso apoio e carinho a todos os que foram tocados por essa perda precoce.

Informamos que, por meio da Portaria nº 004/2026, o Superintendente da unidade declarou Luto Oficial de 07 (sete) dias. Esta medida estende-se também às nossas classes descentralizadas que mantêm atividades na FATEC.

Que a memória de Maria Eduarda e Lídia seja honrada com respeito e serenidade.

Americana, 19 de fevereiro de 2026.

Prof. Wladimir Suzegan

Superintendente da ETEC Polivalente de Americana

