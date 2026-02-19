Prevenção ganha destaque nas ações de Carnaval em Sumaré

Mobilização reforça a prevenção às ISTs e amplia orientações à população

A Secretaria de Saúde de Sumaré promoveu, na sexta-feira (13), a Ação de Carnaval com pedágio em todas as regiões do município. A iniciativa destacou a importância da prevenção às ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis) durante o período festivo.

Na região central, as equipes do CRESSER (Centro de Referência em Saúde Sexual) atuaram no semáforo da Avenida Sete de Setembro. Durante a mobilização, os profissionais distribuíram materiais informativos e preservativos, além de orientações voltadas à saúde e à prevenção.

As unidades de saúde também participaram da ação. As equipes permaneceram em pontos estratégicos de cada regional, o que ampliou o alcance das informações junto à população.

O secretário de Saúde, Rafael Virginelli, agradeceu o empenho das equipes envolvidas na mobilização.

“Quero agradecer todas as equipes de Saúde pelo trabalho de prevenção realizado em todas as regiões da cidade. Essas ações fortalecem o cuidado com a população e ampliam o acesso à informação”, destacou.

Mais Pedágios

As equipes das USFs (Unidades de Saúde da Família) das regionais Picerno, Matão, Maria Antônia, Nova Veneza e Área Cura realizaram, no período da manhã, a distribuição de materiais informativos em locais de grande circulação.

No Picerno, a mobilização ocorreu na Avenida Assef Maluf, em frente ao Supermercado Paraná. Na regional Maria Antônia, as equipes atuaram no Supermercado Good Bom, localizado na Rua José Elpídio de Oliveira, 791, Parque dos Ypês.

Na Área Cura, a ação aconteceu no semáforo da Avenida Engenheiro Jaime Pinheiro Ulhoa Cintra com a Rua Marcos Dutra Pereira. No Matão, a atividade foi realizada na Avenida Emílio Bosco, em frente ao CRAS Matão. Em Nova Veneza, a distribuição ocorreu ao lado da feira livre, próxima à pista de skate, na Avenida da Amizade.

A ação contou com a atuação dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), que levaram informações diretamente à população, com orientações sobre prevenção e cuidados com a saúde.

