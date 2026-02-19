“Juntos fizemos a maior festa. Vocês são o Carnaval de Santa Bárbara d’Oeste!” Foi assim que o prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, definiu o Carnaval de SBO 2026, realizado entre os dias 14 e 17 de fevereiro.
Referência regional em cultura e turismo, Santa Bárbara d’Oeste reafirmou sua vocação para grandes eventos, reunindo público rotativo de 117,6 mil pessoas nas concentrações, desfile e região central ao longo dos quatro dias de programação gratuita.
O ponto alto do Carnaval de SBO 2026 aconteceu no dia 16 de fevereiro, com o Bloco das Bárbaras. Maior bloco da cidade, cerca de 35 mil foliões acompanharam o desfile pela Avenida Monte Castelo, transformando a segunda-feira no maior momento da festa.
Com diversidade, inclusão, segurança e forte participação popular, o Carnaval de SBO 2026 consolidou Santa Bárbara d’Oeste como referência estadual na realização de eventos culturais gratuitos e democráticos, fortalecendo o turismo, a economia criativa e a identidade cultural do Município.
Promovido pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, em parceria com os blocos carnavalescos da cidade, com patrocínio da Dama Bier, apoio institucional do Departamento de Água e Esgoto (DAE) e media partner Vox 90, o Carnaval de SBO 2026 contou com 10 blocos e uma intensa programação musical na Praça Central, ponto de dispersão dos grupos.
“O Carnaval de SBO 2026 entra para a história. Cultura, Economia, Segurança, Desenvolvimento Humano e centenas de empregos gerados. Muito obrigado a cada profissional que atuou neste Carnaval e a cada pessoa que curtiu a nossa folia”, destacou o prefeito.
O secretário de Cultura e Turismo, Evandro Felix, reforçou o papel do Carnaval como manifestação cultural e motor econômico.
“O Carnaval projeta o Brasil para o mundo, atrai visitantes e movimenta a economia. E aqui em Santa Bárbara, o carnaval é feito por muita gente, que se organiza durante o ano para que você se divirta. Gera renda, emprego e economia criativa. Se você curtiu o Carnaval de SBO, muito obrigado! Juntos, fizemos um carnaval histórico. Meu agradecimento ao prefeito Rafael Piovezan, aos blocos, aos artistas, ao time da Secretaria de Cultura e Turismo, às secretarias de Obras e Serviços, Meio Ambiente, Planejamento, Saúde, Segurança, Trânsito e Defesa Civil e Governo/Diretoria de Comunicação, além do Departamento de Água e Esgoto, equipes contratadas e à Polícia Militar. Um carnaval que ficou para a história da nossa cidade. E, se você perdeu, já salva: em 2027 tem mais!”, ressaltou.
No sábado (14), abriram a festa o Bloco do Traquitana, Bloco Boralá, Bloco da Cana Valesca e Bloco do Roque. O Roque trouxe ainda programação especial com Cadillac Rock Band, Banda Soot, Purfect Strangers, homenagem a Ozzy Osbourne com participação de crianças em batucada com instrumentos recicláveis e Banda Snake Ass. Por sua vez, no domingo (15), foi a vez do Bloquinho Animadinho, do Bloco Apareceu a Margarida e do BloCão – Animais Têm Voz, garantindo diversão para famílias, crianças e pets.
A segunda-feira (16) foi marcada pelo Bloco das Bárbaras, o maior da cidade, que levou milhares de foliões à Avenida Monte Castelo com o lema “Carnaval sem Assédio. Não é Não e com respeito à Diversidade”, transformando o trajeto até a Praça Central em um verdadeiro mar de alegria.
Encerrando a programação na terça-feira (17), desfilaram o Bloco das Piranhas da Vox 90, em novo formato voltado para toda a família, e o Bloco Amigos da Lilica, exemplo de inclusão, com alas destinadas a cadeirantes, pessoas com síndrome de Down, TEA e deficiência visual ou auditiva.
Já a Praça Central recebeu, ao longo dos quatro dias, as atrações: Intui’Samba e Grupo Alto Astral (sábado); Banda Babaloo e Samba d’Aninha (domingo); Robson Cruz e Banda (segunda); e Vivian Ignácio e Banda (terça-feira).
Por fim, a Praça de Alimentação do Carnaval de SBO 2026 reuniu os seguintes empreendimentos: JM Cocadas e Churros, Casa do Espetinho, Cantinho da Mamãe, Krep’s Suíço, Pizza d’Cone, Joel e Léia Pastéis, Dr. Chapa, Bang Food Truck e Croc Chicken.
Segurança e organização
A edição 2026 contou com controle de acesso nas áreas oficiais do evento, revista pessoal, fechamento temporário de vias e operações especiais de trânsito. A estrutura envolveu Polícia Militar, Guarda Civil Municipal, seguranças particulares, espaço de achados e perdidos, banheiros químicos, pontos de hidratação do DAE e coleta de resíduos.
O Decreto nº 7.750/2026 regulamentou as medidas de segurança e mobilidade, proibindo a entrada de recipientes de vidro, objetos perfurocortantes, fogos de artifício e equipamentos sonoros não autorizados, além de disciplinar o comércio ambulante e o trânsito na região central durante os dias de festa.
