A Rumo, maior operadora de ferrovias de cargas do país, está com inscrições abertas para o Programa de Estágio 2026.1. As oportunidades são para Araraquara (SP), Indaiatuba (SP), São Paulo (SP), Primavera do Leste (MT), Rondonópolis (MT) e Rio Verde (GO). A bolsa auxílio pode chegar a R$1.950, além de um pacote de benefícios competitivo.

As inscrições ficam abertas de 10 de fevereiro a 3 de março. Podem participar estudantes de bacharelado, licenciatura e tecnólogo, com formatura prevista entre junho de 2027 e junho de 2028. O início do estágio está previsto para 16 de abril, com jornada de 6h diárias. O processo de seleção avalia, além do conhecimento técnico, competências comportamentais como agilidade de aprendizado, comprometimento com o resultado, adaptabilidade e comunicação clara.



Segundo Débora Bizerra, gerente de Atração e Marca Empregadora da Rumo, o programa é estratégico para o desenvolvimento de novos profissionais no setor ferroviário. “O estágio na Rumo é um verdadeiro acelerador de carreiras. Oferecemos uma imersão completa, onde a vontade de aprender é potencializada por ferramentas de desenvolvimento contínuo. O nosso objetivo é transformar o potencial acadêmico em competência técnica, preparando os novos profissionais para uma infraestrutura em constante evolução”, afirma.

Benefícios

A bolsa auxílio varia entre R$1.750,00 a R$1.950,00, conforme o ano de conclusão do curso. O pacote de benefícios inclui vale-refeição ou alimentação de R$1.200,00 mensais, assistência médica e odontológica, auxílio farmácia, seguro de vida e apoio psicossocial. Os estagiários também terão acesso ao Wellhub, plataforma corporativa de bem-estar com academias, estúdios e aplicativos de saúde física e mental.

As oportunidades são abertas a todas as pessoas e reforçam o compromisso da empresa com diversidade e inclusão.

Para participar do processo seletivo, os interessados devem acessar o site Link e realizar o cadastro até o dia 3 de março. Após a inscrição, os candidatos receberão por e-mail as orientações sobre as próximas etapas do recrutamento.

Sobre a Rumo

A Rumo é a maior operadora privada de ferrovias de carga do país e oferece soluções logísticas eficientes, seguras e de baixo carbono para suportar o crescimento do agronegócio brasileiro. Cruzamos o Brasil de Norte a Sul, administramos cerca de 14 mil quilômetros de ferrovias nos estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, Goiás e Tocantins.

A base de ativos é formada por 1.200 locomotivas e 33 mil vagões. São mais de 8 mil colaboradores em todo o Brasil, 10 terminais de transbordo ao longo da malha e 6 terminais nos principais portos brasileiros. Em 2024, pelo segundo ano consecutivo, somos a única empresa brasileira do setor de logística a compor o Índice Dow Jones de Sustentabilidade, além de compor a carteira do ISE B3, a principal referência no país em reconhecer companhias com as melhores práticas de sustentabilidade.