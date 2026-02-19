Parque Socioambiental do Jd. Amanda (Hortolândia) prevê obra de vertedouro

Dispositivo será construído após Prefeitura de Hortolândia obter outorga do DAEE; estrutura será implantada no final da segunda lagoa, direcionando o fluxo de água que segue pelo córrego

O projeto de implantação do Parque Socioambiental do Jd. Amanda prevê intervenções ambientais na área, como a construção de um vertedouro próximo da rua Benjamin Constant, após a segunda lagoa do bairro. O dispositivo funcionará como dissipador de água, direcionando o fluxo no sentido do Córrego Terra Preta. Para iniciar a obra, a Prefeitura de Hortolândia aguarda a concessão de outorga do DAEE (Departamento de Águas e Energia Elétrica), órgão da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, uma vez que o órgão é responsável por garantir a segurança hídrica e a gestão sustentável dos recursos.

De acordo com a Secretaria de Obras, o vertedouro terá um trecho de canal fechado de aproximadamente 25 metros de extensão. Na sequência será construído o dissipador de águas, em forma de rampa. Esta estrutura terá blocos de concreto estrategicamente espalhados pela descida, o que servirá para desacelerar e controlar a descida da água para o curso do córrego. Após o dissipador, será implantado canal aberto no início do córrego, num trecho de 17 metros. “Aguardamos apenas a concessão da outorga do DAEE para iniciarmos esta obra, que já está prevista no contrato de serviços que estão em andamento no Parque Socioambiental”, explicou o secretário adjunto de Obras, Renato Sarto.

A sustentabilidade e o respeito ao meio ambiente estão presentes em todos os projetos em execução pela Prefeitura de Hortolândia. Em janeiro, foi concluída a canalização do trecho de córrego do Jd. Amanda que passa próximo da Emef (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Tarsila do Amaral. A obra prossegue em outro trecho e, ao todo, serão canalizados cerca de 5,10 metros de córrego, cujo fluxo passa por dentro do Parque Socioambiental e deságua na primeira lagoa do bairro. Na obra, é utilizada tecnologia que evita o escoamento de material vegetal das margens para a água.

Pq. Socioambiental do Jd. Amanda

No Jd. Amanda, as obras do novo Parque Socioambiental prosseguem em várias frentes de trabalho. Já foram entregues à comunidade, em dezembro, um novo campo de futebol society, academia ao ar livre, playground, quadra poliesportiva e um trecho de pista de caminhada e ciclovia. Com o avanço de mais intervenções, como o novo campo da Mina, vertedouro d’água na segunda lagoa, espaços de convívio e bicicletários, o parque terá área de 385.000 metros quadrados e será a maior área de lazer da cidade. Serão realizados, ainda, serviço de canalização de córrego e construção de uma estação de transferência para transporte público.

A implantação do Parque Socioambiental do Jd. Amanda faz parte do novo PIC, anunciado pelo prefeito Zezé Gomes, em dezembro de 2023. A construção é feita com recursos oriundos do Fonplata (Fundo Financeiro para Desenvolvimento da Bacia do Prata).

