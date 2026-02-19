Márcia Rebeschini realiza 2ª edição do Arena Xperience: mais de 5 mil jovens

Vereadora de Nova Odessa promoveu evento cristão para público jovem durante o Carnaval

Durante a segunda e terça-feira de Carnaval, dias 16 e 17, Nova Odessa recebeu a segunda edição do Arena Jovem – Arena Experience, evento cristão que reuniu mais de 5 mil jovens. O encontro reuniu representantes de mais de 25 cidades da região.

A iniciativa chegou à cidade por meio da vereadora Marcia Rebeschini (União Brasil), em parceria com a Igreja Sara Nossa Terra, consolidando Nova Odessa no circuito nacional de grandes eventos cristãos. O evento foi marcado por momentos de fé, comunhão e reflexão por meio da palavra de Deus.

A proposta é de oferecer aos jovens uma alternativa durante o período de carnaval, proporcionando um ambiente saudável, longe de drogas e bebidas alcoólicas. Ao todo, o Arena já alcançou mais de 800 mil jovens ao redor do mundo, tornando-se uma das maiores conferências cristãs do segmento jovem.

Para Márcia Rebeschini, a realização do evento na cidade vai além do entretenimento. “É importante investir diretamente na juventude, oferecendo espaço de acolhimento, fé e construção de valores que fortalecem as famílias e refletem positivamente em toda a sociedade”, destacou.

O evento contou com as presenças de lideranças da Igreja Sara Nossa Terra, entre elas o Bispo Fabiano Gomes, Bispa Vanete Gomes, Bispo Saulo Correia, Bispa Lamara, Pr. Claudinei Dutra Costa e Prª Lucinha Costa.

A programação musical reuniu diversos artistas do cenário gospel, como Fumamos Music, Filipe Levak, Gui Brazil, Cultura do Céu, Amanda Souza, Gabriel Borges, Matt Hofstatter, Bruna Moretti, David Silva e Família, além do Louvor Sara Nossa Terra Campinas.

