Um adolescente que vendia cocaína e maconha acabou

detido por agentes do Apoio Tático da Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste. A ação dos GMs que deteve o menor de idade por tráfico de drogas foi no Parque Zabani foi no começo da noite desta segunda-feira.

Os agentes apreenderam 51 porções de entorpecentes.

A equipe do apoio Motos, Silva, Gabriel e Fernando, abordou o adolescente por volta das 18h na rua Plácido Ribeiro Ferreira. Durante a averiguação foram encontrados com o rapaz 28 pinos com pó branco e 23 porções e maconha.

Com o auxílio da equipe do AT, José, Villalon e Andrade, o jovenzinho foi encaminhado para o Plantão Policial e a autoridade determinou sua liberação para a responsável. Já as drogas ficaram apreendidas.

