Amigos e familiares de Nicolly passaram a compartilhar nas redes sociais cartazes de “procura-se” com fotos de um casal de adolescentes que está sendo investigado. As publicações acusam diretamente H e E de envolvimento no assassinato e pedem que qualquer informação seja encaminhada às autoridades.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Hortolândia está em choque com o brutal assassinato de Nicolly Fernanda Pogere, de apenas 15 anos. Desaparecida desde o último dia 14 de julho, a adolescente foi encontrada morta e esquartejada. Os principais suspeitos — um casal de adolescentes identificado como Henrique e Evelyn — estão foragidos, e a população clama por justiça.

CORPO ESQUARTEJADO

De acordo com a perícia, restos mortais da vítima foram localizados enrolados em lençóis, próximos à lagoa do Jardim Amanda, com a ajuda do cão farejador Thor, da Guarda Municipal. Um braço e uma perna da vítima ainda não foram encontrados. O Corpo de Bombeiros mantém buscas intensas na área.

SINAIS DO CRIME que vitimou Nicolly

Em entrevista à imprensa, o pai de Nicolly relatou que esteve na casa do suposto namorado da filha antes da confirmação oficial da morte e encontrou uma fogueira com fios de cabelo, vestígios de sangue e uma carriola, que pode ter sido usada na ocultação do corpo.

INVESTIGAÇÃO EM CURSO

A Polícia Civil investiga o caso como homicídio qualificado com ocultação de cadáver. As apurações indicam que ao menos duas pessoas participaram do crime, e mandados de prisão já foram expedidos. Equipes policiais continuam em diligência para capturar os suspeitos.

💔 DOR E COMOÇÃO

A mãe da adolescente, Priscila Magrin, contou que Nicolly estava serena no dia em que saiu para encontrar o namorado. Ela passava as férias na casa do avô, e não conhecia bem a região. A confirmação da morte gerou comoção em toda a cidade. Familiares, amigos e moradores se uniram em orações e manifestações pedindo justiça.

📞 DENÚNCIA ANÔNIMA

Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro dos suspeitos pode ligar para o 190 ou acionar a Polícia Civil de forma anônima.

Leia Mais notícias da cidade e região