Zoo de Americana reforça cuidados com os animais no inverno

A Prefeitura de Americana, por meio do Parque Ecológico Municipal “Engenheiro Cid Almeida Franco” – Zoo Americana intensificou os cuidados com os animais durante o inverno para garantir bem-estar, conforto e segurança às espécies mais sensíveis ao frio.

Entre as medidas adotadas estão a forração dos recintos com feno, uso de aquecedores e controle da temperatura em ambientes específicos. O trabalho é contínuo e segue critérios técnicos voltados à saúde e preservação dos animais.

“O objetivo é manter a temperatura adequada para algumas espécies que precisam de cuidados especiais nesta época do ano. A dedicação da equipe é permanente e fundamental para assegurar qualidade de vida e proteção aos animais”, explicou o secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira.

Entre os animais que recebem atenção especial estão serpentes como sucuri-verde, sucuri-amarela e jiboia, além de pequenos primatas, como o sagui-de-tufo-branco, sagui-de-tufo-preto, mico-leão-dourado, sagui-de-mãos-douradas e sauim-de-coleira.

“Durante todo o ano, acompanhamos as variações climáticas para ajustar as condições dos recintos. No inverno, espécies como pequenos primatas e serpentes exigem mais cuidados para manter a saúde e o bem-estar”, destacou o diretor da unidade, João Carlos Tancredi.

Tratamento especializado na quarentena

O setor de quarentena do Zoo Americana também reforça a segurança e os cuidados com animais recém-chegados ou em tratamento veterinário. Um exemplo é a jiboia resgatada em 2023, que segue em recuperação após ferimento causado por uma roçadeira.

O animal está recebendo um tratamento integrativo que inclui acupuntura, moxabustão, laserterapia, ozonioterapia e terapia canabinoide. “Essas técnicas contribuem para o alívio da dor, a cicatrização e o bem-estar. Os resultados têm sido muito positivos”, afirma o médico veterinário Everton dos Santos Cirino.

Cinco filhotes de jacaré, apreendidos por tráfico, também estão na quarentena, onde recebem aquecimento e atenção especial antes de serem transferidos para o recinto definitivo.

O Zoo Americana abriga atualmente 384 animais de 102 espécies, distribuídos em uma área de 120 mil metros quadrados. O espaço também promove atividades de educação ambiental e visitas monitoradas para escolas.

O Parque funciona de quarta a domingo, das 8h às 17h, na Avenida Brasil, 2525 – Jardim Ipiranga. Informações: (19) 3406-2075.

