A captação de água falhou por cerca de 4 horas em Americana este sábado após falhas no fornecimento de energia elétrica.

O Departamento de Água e Esgoto de Americana (DAE) informa que retomou, no início da noite deste sábado (19), a operação da captação de água bruta e da Estação de Tratamento de Água (ETA), após a estabilização no fornecimento de energia elétrica.

As unidades haviam sido desligadas no período da tarde como medida preventiva, diante das constantes e recorrentes interrupções no fornecimento de energia por parte da CPFL, que colocavam em risco os equipamentos e o funcionamento do sistema.

Normalizou captação, mas demora pra voltar

Com a normalização da energia, os sistemas foram religados com segurança. Mesmo com a retomada, o DAE reforça a importância do uso consciente da água, especialmente até que a distribuição esteja completamente estabilizada em toda a cidade.

A autarquia segue acompanhando a situação e agradece a compreensão da população.

