Estação Cultura de Americana recebe “Reggae na Estação! Festa Bomboclat”

A Estação Cultura de Americana recebe, neste domingo, dia 20, das 12 às 20h, o evento “Reggae na Estação! Festa Bomboclat”, realizado pela Noreggae, com apoio da Secretaria de Cultura e Turismo. A entrada é gratuita e haverá arrecadação de agasalhos para destinação a famílias em situação de vulnerabilidade social. A Estação Cultura fica na Avenida Dr. Antonio Lobo, 196, Centro.

A festa com música jamaicana contará com playlist 100% em discos de vinil da Tropic Roots Sound System e terá atrações como Down Raiz, Okzo, Ganja EFX e Alan Lima (Alan Vibrations). A programação ainda inclui exposições e sarau de poesia.

Atrações culturais

“Domingo também é dia de aproveitar as atrações culturais e a Estação Cultura é um dos espaços mais queridos de Americana quando falamos em eventos abertos a toda a comunidade”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

