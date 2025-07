A vereadora Jacira Chávare (Republicanos) protocolou requerimento na secretaria da Câmara Municipal onde busca informações da Prefeitura sobre a disponibilização de acesso gratuito à internet nas UBS’s (Unidades Básicas de Saúde). No documento, que será apreciado em plenário após o recesso parlamentar, Jacira quer saber se vem cumprindo a lei municipal 6.373/2019, que instituiu o programa “Wi-Fi Livre” em parques praças e prédios públicos, entre eles, as UBS’s.

“Não se trata apenas de um conforto aos pacientes, mas uma ferramenta essencial para a modernização do SUS, aprimorando a qualidade do atendimento, a eficiência da gestão e a experiência de pacientes e profissionais. Dados recentes indicam que a maioria das UBS no Brasil já possui acesso à internet e utiliza prontuários eletrônicos, mas ainda há desafios para garantir a qualidade e a abrangência do sinal em todas as unidades”, explica a vereadora.

Jacira disse que foi questionada sobre o assunto após visitar algumas unidades de saúde da cidade nos últimos dias. “Em situações de emergência ou quando o paciente está sozinho, o Wi-Fi permite que ele se comunique com seus amigos ou parentes, informando sobre sua situação ou pedindo apoio”, afirmou. Em resumo, a rede Wi-Fi nas UBSs não é um luxo, mas uma ferramenta poderosa que pode transformar a experiência do paciente, tornando-a mais confortável, informativa e conectada”, completou a vereadora

