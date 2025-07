O São Paulo passou fácil pelo Corinthians na noite deste sábado no clássico que movimentou o Morumbis. Os dois gols do Tricolor foram marcados pelo atacante Luciano.

E acelerar o jogo deu certo! André Silva recebeu o passe na arrancada e achou Luciano invadindo a área pela esquerda, no passe quebrando a defesa, para o camisa 10 bater cruzado, no canto esquerdo, mandando a bola para o fundo do gol!

O segundo gol saiu aos 35′ Wendell recebeu o lançamento na esquerda, aproveitando um erro de Félix Torres, carregou e bateu forte, cruzado para Luciano se jogar na bola, mandando ela no alto do canto direito, com o segundo gol do tricolor!

São Paulo vai ao Sul encarar o frio

O SPFC viaja na 5a feira para encarar o Juventude na serra gaúcha. A expectativa é de 6oC na hora do jogo.

