Aequotam explica atuação da ONG e trabalho com autistas

Aequotam- Em meio às preocupações surgidas em virtude de informações

oriundas do Poder Legislativo da cidade, o prefeito Leitinho Schooder (PSD) e mães de filhos autistas do Grumaa (Grupo de Mães Acolhedoras do Autismo) conversaram na última semana com o coordenador operacional administrativo da ONG Aequotam (Associação de Assistência e Equoterapia), Eris Bordignon.

A entidade está “de mudança” para Nova Odessa, atendendo a um apelo de ao menos 200 famílias da cidade que vão ter seus filhos autistas atendidos com aulas gratuitas de Equoterapia. Cerca de 90% das instalações da ONG já foram transferidas para Nova Odessa. Para Eris Bordignon, “a Equoterapia contribui para a ressocialização de pessoas portadoras de deficiências múltiplas”.

“É um trabalho de longo prazo, que assiste as pessoas com deficiências múltiplas (síndrome de Down, autistas, paralisia cerebral) e muitas outras que são diagnosticadas como casos fechados ou não, mas que são encaminhadas por especialistas para que possam fazer o trabalho em Equoterapia, utilizando cavalos como instrumento sinésio-terápicos para a ressocialização destas pessoas. Isso muito contribui para que eles possam ter uma qualidade de vida melhor que do já têm, e fazer com que as famílias tenham um aconchego e poder ajudá-los nesta empreitada”, explicou.

“Fiz uma pergunta a vários vereadores, na história desta cidade, e nem digo só esta, mas da Região Metropolitana de Campinas – para não dizer num contexto nacional – qual foi o administrador público que teve a capacidade e a visão de, através de um precatório, distribuir esse precatório para agentes públicos, funcionários públicos e entidades, para dar uma melhor condição de vida aos munícipes? Porque ele teve essa visão de acrescentar nas entidades uma condição para que elas pudessem atender, ter um local melhor adequado para fazer seus atendimentos. Então, gostaria de saber quem dos administradores públicos desta região teve esta visão? Estou ao lado do único que conheço, o prefeito Leitinho”, acrescentou Bordignon.

Em junho do ano passado, o prefeito Cláudio Schooder se reuniu com representantes do Governo do Estado, do Poder Legislativo Municipal e da Aequotam para formalizar a parceria para a cessão de uma área ociosa da Fazenda do Estado, sede do IZ (Instituto de Zootecnia), para o desenvolvimento de trabalho terapêutico e educacional com deficientes.

O Termo de Compartilhamento de Imóvel garante por tempo indeterminado o uso de uma área rural de 20 mil metros quadrados situada na Fazenda do Estado, próxima à divisa territorial com Americana, que será destinada para instalação do projeto da Aequotam – incluindo antigos prédios desativados do Instituto e baias que estão sendo recuperados gradualmente e convertidos para uso da entidade.

