CPI: Relatora pede indiciamento de Bolsonaro e ex-ministros

Bolsonaro na mira- após DWBrasil

A senadora Eliziane Gama (PSD-MA), relatora da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, propôs nesta terça-feira (17/10) o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por quatro crimes: associação criminosa; golpe de Estado; tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito; e emprego de ações para impedir o livre exercício de direitos políticos. Somadas, as penas podem chegar a até 29 anos de prisão.

Além de Bolsonaro, Gama também pediu o indiciamento de outras 61 pessoas, entre civis e militares, a exemplo dos ex-ministros e generais Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional), Walter Braga Netto (Casa Civil e Defesa), Luiz Eduardo Ramos (Casa Civil) e Paulo Nogueira (Defesa), além do general Freire Gomes (ex-comandante do Exército).

Leia + sobre política regional

Ao mirar alguns dos principais atores do bolsonarismo, ela também pediu o indiciamento de Anderson Torres (ex-ministro da Justiça e então secretário de Segurança Pública do Distrito Federal na época dos ataques), almirante Garnier Santos (ex-comandante da Marinha), tenente-coronel Mauro Cid (ex-ajudante de ordens e principal assessor de Bolsonaro), Filipe G. Martins (assessor para Assuntos Internacionais) e a deputada Carla Zambelli (PL-SP).

O relatório de 1.333 páginas foi protocolado no Senado e, depois, apresentado ao colegiado, que deve votar o tema nesta quarta-feira. Se aprovado, será enviado a órgãos que poderão, baseados no documento, aceitar ou não as denúncias, a exemplo do Ministério Público, polícias e Advocacia-Geral da União.

Em seu parecer final, a senadora afirmou que “Bolsonaro nunca nutriu simpatia por princípios republicanos e democráticos. Prova disso é a extensa documentação trazida ao conhecimento desta CPI e que comprova tais fatos. Jair Bolsonaro foi eleito presidente da República e, desde o primeiro dia do seu governo, atentou contra as instituições estatais, principalmente aquelas que significavam, de alguma forma, obstáculo ao seu plano de poder”.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP