SEAAC visita trabalhadores da Tools

A presidenta do SEAAC de Americana e Região, Helena Ribeiro da Silva,

esteve juntamente com a Diretoria do Sindicato e corpo jurídico visitando os trabalhadores da Tools Soluções e Serviços Compartilhados, em Piracicaba. A Tools é uma empresa do Grupo Santander que atua na área de tecnologia. Sua operação em Piracicaba começou em outubro do ano passado e já emprega mais de 750 trabalhadores. Até março do próximo ano a empresa deverá contar com mais de 2 mil trabalhadores na unidade de Piracicaba.

“Muitos trabalhadores foram transferidos da unidade de São Paulo enquanto a maioria foi contratada em Piracicaba e Região. Foi uma reunião muito proveitosa para apresentarmos o Sindicato a eles, colocarmos a entidade à disposição de cada um e estreitar o relacionamento tão importante entre trabalhadores e entidade sindical.

Da mesma forma, pudemos conhecer um pouco da empresa, seus gestores e atividades que desenvolvem”, comentou Helena.

