Aeroporto de Americana aumenta em 50% no de voos

O Aeroporto Municipal de Americana

Augusto de Oliveira Salvação tem se mostrado uma grande porta para o desenvolvimento econômico de Americana. A prova disso é o aumento em mais de 50% no número de voos em relação aos seis primeiros meses de 2022.

Até junho deste ano, o aeroporto teve 6431 pousos e decolagens, superando o mesmo período de 2022, com 4.245 voos.

“O Aeroporto de Americana tem sua localização estratégica, estando em uma das regiões mais ricas do país. O aquecimento da aviação no Brasil tem influenciado diretamente em nosso aeroporto, superando números antes da pandemia da Covid-19, num franco crescimento”, ressaltou o secretário adjunto de Transportes, Marcelo Giongo.

Além de ser referência em formação de alunos para aviação, com as escolas que estão instaladas, o aeroporto conta com oficinas de manutenção de aeronaves e o serviço de hangaragem que aquecem a aviação executiva, sendo um polo de mobilidade aérea e gerador de emprego e renda.

O Aeroporto Municipal de Americana funciona todos os dias, operando 24 horas, tendo voos noturnos de acordo com as demandas. “A gestão do prefeito Chico Sardelli tem apoiado todas as ações que visam melhorias na infraestrutura e segurança operacional do Aeroporto”, ressaltou o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Está em andamento a elaboração do projeto para a ampliação do Aeroporto, com previsão para conclusão no início de outubro. Após a aprovação, a Administração Municipal buscará, junto ao Governo Federal, recursos orçamentários para a execução das obras, conforme o projeto.

Chico assina ordem de serviço para a pavimentação do Asta 1 e 4

O prefeito Chico Sardelli assinou nesta segunda-feira (10) a ordem de serviço para as obras de pavimentação nos bairros Vila Vitória e Vila Nova Esperança, localizados no ASTA (Associação dos Sem-Teto de Americana) 1 e 4. Os trabalhos começam na semana que vem e devem ser concluídos em cerca de 2 meses. Serão investidos R$ 1.684.997,94, sendo R$ 1.078.213,92 (Vila Nova Esperança) e R$ 600.433,74 (Vila Vitória) na pavimentação asfáltica de 8.676 metros quadrados de vias, com recurso de R$ 1.000.000,00 destinado pelo deputado estadual Delegado Olim (PP), representado pelo assessor Rainer Kamrowski. A verba foi intermediada pelo secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Luiz Carlos Cezaretto, presente na assinatura. A contrapartida da Prefeitura de Americana será no valor de R$ 684.997,94.

“Esses bairros esperam pela pavimentação há mais de vinte anos. Estamos investindo muito em mobilidade urbana e qualidade de vida, levando asfalto em todas as regiões da cidade”, afirmou o prefeito.

Presente na assinatura, o vice-prefeito Odir Demarchi comemorou mais essa conquista. “Nossa administração não tem medido esforços para buscar investimentos e melhorias para os bairros que ainda necessitam de pavimentação. Essa obra chega para atender centenas de famílias do Asta”. A pavimentação será feita nas seguintes ruas: Vila Vitória, Avenida Asta 1 e Rua Francisco Cano Sanches; Vila Nova Esperança, Rua Irmã Dorothy Mae Stang, Rua Madre Tereza de Calcutá e Rua Olga Benario Prestes. Além da aplicação da massa asfáltica, as ruas e avenidas receberão a preparação do solo, como limpeza, terraplenagem, construção de guias e sarjetas. Na Vila Nova Esperança, também será executada a construção de galerias pluviais.

“Essa é uma obra muito importante para o desenvolvimento de Americana, por isso nossa gratidão ao amigo deputado delegado Olim pela parceria com nossa cidade”, disse Cezaretto.

“Desde que assumiram, o prefeito Chico e o vice-prefeito Odir estão trabalhando muito para a concretização dessas obras. São bairros que se desenvolveram rapidamente e necessitam de investimentos em infraestrutura. Essa administração está de parabéns por mais essa conquista”, ressaltou o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

A assinatura de ordem de serviço contou com a presença do engenheiro Rafael Sangiacomo, da empresa Saize Engenharia Ltda, vencedora do processo licitatório e responsável pelas obras.

O processo para a viabilização dos recursos foi realizado pela Secretaria de Gestão de Convênios da Prefeitura de Americana.

