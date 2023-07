A ação “Chopp Solidário” arrecadou 339,8 quilos de roupas

e cobertores e 192,4 quilos de alimentos para a Campanha do Agasalho de Americana. A ação foi realizada no sábado (8), no estacionamento do Paço Municipal, pela Kalango Cervejaria. O prefeito Chico Sardelli, o vice Odir Demarchi e a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Lionela Ravera Sardelli, participaram do evento.

Lionela agradeceu aos organizadores pela iniciativa e a todos que colaboraram doando agasalhos e alimentos. “Será um reforço para a Campanha do Agasalho em atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade da cidade. A ação continua para que possamos arrecadar mais alimentos nesta etapa”, disse Lionela.

A arrecadação prossegue agora priorizando as doações de alimentos, na sede da Kalango ou no Fundo Social, com a troca de dois quilos de mantimentos (menos sal e macarrão) por um litro de chopp por pessoa.

O endereço da Kalango é Rua Vital Brasil 356, Jardim Girassol. O horário de funcionamento é das 9h às 11h30 e das 12h30 às 18h.

As doações de alimentos também podem ser levadas até o Fundo Social, na rua das Poncianas, 930B, Jardim Glória, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. Os produtos serão trocados por um voucher para retirar o chopp na cervejaria.

