Polo Cervejeiro da RMC leva 42 tipos a evento

Polo Cervejeiro da RMC

Além da gastronomia diversificada e de alta qualidade, o público que for ao Chefs Campinas no próximo dia 16 também vai encontrar uma variedade de chopp para todos os gostos e paladares. Das 34 Cervejarias que fazem parte do Polo Cervejeiro da Região Metropolitana de Campinas (RMC), 14 estarão no evento. Cada uma levará para a Praça Carlos Gomes três tipos diferentes de cervejas, totalizando 42 bicos. Neste ano, o festival gastronômico terá como tema “Sustentabilidade: um olhar para gastronomia” e acontecerá das 10h às 17h, com uma variedade de atrações musicais ao longo de todo o dia.

O Chefs Campinas é realizado pelo Visite Campinas (Campinas e Região Convention & Visitors Bureau – CRC&VB) e pela Prefeitura Municipal de Campinas, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. A edição desse ano terá o patrocínio do Polo Cervejeiro da RMC. O festival faz parte do calendário de comemorações do aniversário de 249 anos da cidade.

O Polo Cervejeiro da RMC reúne fabricantes de bebidas artesanais de diversos municípios da região, a maioria concentrada na cidade de Campinas. Para o Chefs Campinas, cada fabricante selecionou três produtos, que vão da tradicional pilsen – estilo mais consumido no Brasil e considerada mais leve – Outros estilos Sours (Cervejas ácidas com frutas) Stouts, Tripel, as IPA – cervejas mais fortes e produzidas com uma gama de lúpulos que trazem diversos aromas e sabores -, dentre outras.

Segundo Vinicius Colacioppo, Secretário Executivo do POLO Cervejeiro RMC, o público vai encontrar uma variedade de produtos de diversos estilos, sabores e teor alcoólico. “Também será uma oportunidade para que os visitantes conheçam um pouco mais sobre a produção regional, de marcas tradicionais e outras menos conhecidas, mas que produzem produtos de alta qualidade e sabor no mercado de cervejas artesanais”.

As 14 fabricantes vão estar divididas em cinco espaços na praça. Na tenda um, vão estar as cervejarias Barossa, The Brews e Marés. A tenda 2 será ocupada por HopBeer, Landel e Sonora. As cervejarias Blacaman, Toca da Mangava e Tesla vão dividir o espaço da tenda 3. Por sua vez, a Gravetos, Tábuas e Grifo vão ocupar a tenda 4, enquanto na tenda 5 estarão as cervejarias Campinas, Daoravida e o Polo RMC com uma área institucional.

A cada ano a organização busca estabelecer uma temática para nortear o Chefs Campinas e para 2023, o tema escolhido foi “Sustentabilidade: um olhar para gastronomia”, como forma de reconhecer que todas as culturas podem contribuir para o desenvolvimento por meio da alimentação. Segundo a ONU, cerca de um terço de todos os alimentos cultivados no mundo são desperdiçados.

Além de fomentar os restaurantes, estimular a cultura gastronômica e cervejeira local e estimular o turismo e a economia regional, o Chefs Campinas também tem olhar social. Neste ano, ele vai abrir espaço para três entidades sociais exporem seus trabalhos e produtos.

Campinas se lança como capital de FoodTech

Na área educacional, o Colégio Elementar fará uma exposição focada na sustentabilidade na culinária. Durante a exposição, serão compartilhadas curiosidades, receitas e exibidas plantas alimentícias não convencionais (PANCs) e espécies provenientes da cultura indígena e afro-brasileira.

Órgãos do poder público ligados ao setor de gastronomia também marcarão presença na edição deste ano, como é o caso da Centrais de Abastecimento de Campinas S.A. (Ceasa), que desenvolverá uma ação no dia. Quem também estará na edição 2023 é a PUCCampinas, com uma tenda voltada para ações pets, já que o evento reúne famílias e seus animais de estimação.

A programação gastronômica e cultural do Chefs Campinas terá início às 10h e se estenderá até às 17h. No dia, as operações, de variados estilos gastronômicos, vão oferecer seus menus com valores de até R$ 45,00.

