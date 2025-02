Um agiota de Santa Bárbara foi detido pela DIG de Americana esta quarta-feira. O caso começou na terça-feira (26) com uma ligação anônima narrando que estava sendo vítima de ameaça.

A pessoa que ameaçava dizia que tinha uma arma de fogo. Para efetivar a intimidação, indicava ainda onde seria a residência fixa do autor.

Os investigadores realizaram pesquisas nos sistemas policiais e, com a qualificação do averiguado, dirigiram-se até a casa dele. O diálogo foi feito pelo portão de fora. Percebendo que havia um volume anormal em sua cintura, os agentes da lei tiveram a certeza de se tratar de arma de fogo.

Mais notícias da cidade e região

Os policiais entraram no imóvel e realizaram a revista pessoal, encontrando com J. R., em sua cintura, um revólver calibre 38, Taurus, com a numeração suprimida, municiada com seis cartuchos.

Na varredura, eles também localizaram dentro do quarto do rapaz, em uma gaveta do guarda roupa, mais 10 (dez) munições. Na mesa da cozinha havia um caderno com anotações com nomes e valores, levantando ainda mais a suspeita do crime de USURA por parte do indiciado.

Os policiais deram voz de prisão a J. R. G., o qual, juntamente com os objetos do crime, apresentaram-nos a esta Delegacia Especializada. A Autoridade Policial, ciente, ratificou a prisão, e deixou de fixar fiança, em razão da arma de fogo estar com a numeração raspada.

Pagou fiança, investigado por agiotagem

O indiciado ainda segue sob investigação relativo à prática de USURA PECUNIÁRIA OU REAL, conhecida como AGIOTAGEM.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP