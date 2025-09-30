Problema anunciado: água rompe na ‘rua da discórdia’ em Nova Odessa

Via ao lado de condomínio está fechada pela Prefeitura, mas utilizada indevidamente

Algo que alguns previam, aconteceu: rompimentos na rede de água nas proximidades da Rua Neusa Guedes Rodrigues, em Nova Odessa. Esta semana houve a constatação de problemas ocasionados na via que margeia o Condomínio Residencial Imigrantes e interliga a Avenida João Pessoa à Avenida Eddy de Freitas Crissiúma.

O local tem motivado discussões pelo seu impacto na vizinhança e questionamentos até mesmo políticos devido ao precatório de R$ 6 milhões que acabou gerando em Nova Odessa. A via era uma espécie de atalho e gerou reclamação de moradores do condomínio, devido à poeira levanta pelos veículos. A Prefeitura recentemente colocou placas proibitivas e interditou a rua.

Inclusive houve debate convocado pela vereadora Márcia Rebeschini (União). A parlamentar defende a interdição da via e a reabertura somente quando houver toda a estrutura necessária – pavimento asfáltico, sinalização de solo, iluminação pública, guias e sarjetas. A vereadora e representantes dos setores de Obras, Trânsito e Segurança Pública citaram a ocorrência de acidentes na saída para a Avenida Eddy de Freitas Crissiúma, entre o Condomínio Imigrantes e o Supermercado São Vicente.

Representantes da Prefeitura confirmaram que existem tratativas para que o loteador responsável pela implantação de 300 apartamentos, em fase inicial, custeie o asfaltamento da via próxima. Vereadores cobraram a Administração Municipal para que exija do loteador investimentos condizentes ao valor de 2% dos imóveis.

A Rua Neusa Guedes Rodrigues margeia o muro do condomínio e fica nas proximidades da Câmara Municipal, onde existe também uma academia, uma escola infantil e uma igreja. A via foi possível graças à desapropriação de uma área (de 4.328.37 m²) realizada em 2015, ainda no governo do prefeito Benjamim Bill Vieira de Souza. Em maio passado, a Prefeitura quitou a dívida de precatório de R$ 6 milhões pela desapropriação da área para o prolongamento da Avenida João Pessoa.

A ação que não teve pagamento na época e gerou o precatório foi bastante citada em divergências públicas do prefeito Cláudio Schooder-Leitinho (PSD) contra Bill, a quem acusa de ser o responsável pela dívida. A Sun Bloom Participações Ltda cobrou na Justiça a indenização por desapropriação indireta contra a Prefeitura, impetrada em 21 de novembro de 2019. E a sentença da ação principal condenando o município a pagar foi publicada no dia 25 de setembro de 2020.

O próprio prefeito Leitinho chegou a citar que a rua ia “do nada a lugar nenhum”, mas agora tanto o chefe do Poder Executivo como vereadores admitem a importância de ter a via como uma opção ao carregado trânsito da Avenida Eddy de Freitas Crissiúma, que culmina em congestionamentos no cruzamento com a Avenida Ampelio Gazzetta. Houve consenso no debate de que são necessários investimentos para pavimentar a rua em questão, mas no momento é perigoso o trânsito local.

A reportagem do Novo Momento esteve no trecho interditado e, em poucos minutos, foi possível observar motoristas parando veículos e removendo as barreiras da Prefeitura para continuar acessando a via, burlando a proibição de órgão municipal. A posição oficial da Prefeitura de Nova Odessa para a interdição da via é que “a rua foi fechada porque não oferece condições adequadas de segurança e infraestrutura”.

