Morreu esta terça-feira o advogado Namilton Rios, de Americana. Ele tinha forte militância política além de trabalhar com o direito. Ele também atuou no Rotary da cidade.

Nota do PT Americana sobre a morte de Namilton Rios

A PT de Americana, comunica, com pesar, o falecimento do companheiro filiado do Partido e que militava , participou do PED o Advogado Dr. Namilton de Oliveira Rios, esposo da Advogada Dra. Fátima Sueli Coleto.

O velório será no Cemitério do Parque Gramado das 11h30 às 14h30, e o sepultamento será no Cemitério da Saudade em Sumaré.

