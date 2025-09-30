Handebol Feminino de Nova Odessa é finalista da Série Ouro da LHESP no Mirim
Equipe venceu Rio Claro por 23 a 11 no Ginásio Adrianinha e disputa o título contra São José dos Campos em 2 de novembro
No último sábado (27/09), a equipe de handebol feminino de Nova Odessa, categoria Mirim, até 12 anos, conquistou uma vitória expressiva ao vencer Rio Claro por 23 a 11, no Ginásio Poliesportivo Adrianinha, no Jardim São Manoel. Com o resultado, o time garantiu vaga na final da Série Ouro da Liga de Handebol do Estado de São Paulo (LHESP).
Em outra semifinal, a equipe de São José dos Campos superou Sorocaba por 22 a 7 e será a adversária de Nova Odessa na grande decisão, marcada para o dia 2 de novembro, em São José dos Campos.
Campanha
Além da campanha da categoria Mirim, Nova Odessa também está disputando na categoria Infantil, até 14 anos. A equipe se classificou para a Série Prata e volta à quadra no próximo domingo, dia 5, em Sorocaba, para enfrentar Tietê na semifinal da competição.
“Estou muito feliz com a vitória porque, no ano passado, nós terminamos em terceiro lugar. Agora, o time poderá ser vice-campeão ou terminar com o título, que é o que a gente espera,” comemorou o técnico Roger Prado.
