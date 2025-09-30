Nestlé e McDonalds com novidades esta semana

Setembro celebra um ícone da cultura brasileira: o brigadeiro, reconhecido como patrimônio cultural pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Para marcar a data e também o Mês da Pessoa com Deficiência, a Nestlé Brasil lançou no Instagram uma mini websérie em Libras que une duas frentes importantes: a valorização desse doce tão presente na vida dos brasileiros e a promoção da acessibilidade na comunicação.

A série conta com vídeos publicados nos dias 24 e 25 de setembro, em preparação para o Dia Nacional dos Surdos (26). Todos os conteúdos foram produzidos em Libras e com audiodescrição, garantindo acesso para pessoas surdas e com deficiência visual. Os episódios trazem receitas tradicionais e criativas, como o Brigadeirão e o Brigadeiro Brûlée, além de dicas de preparo que podem ser um diferencial para quem busca se destacar como doceiro amador ou até mesmo empreender.

A iniciativa teve participação especial de Vitória Leite, da área de Qualidade em Caçapava, e Fernanda Rodrigues, do RH de Vila Velha – ambas fluentes em Libras e responsáveis por liderar a condução dos vídeos. “Quando pensamos em brigadeiro, lembramos de encontros, afeto e partilha. Este ano, optamos por tornar a celebração ainda mais inclusiva, reconhecendo a importância da acessibilidade e dando voz às pessoas que fazem parte da nossa história”, afirma Vitória Leite, analista de Qualidade.

Além de valorizar a paixão nacional pelo brigadeiro, a websérie reforça o compromisso da Nestlé com a inclusão e celebra a contribuição de diferentes áreas e fábricas, fundamentais para levar qualidade e inovação à mesa dos brasileiros.

McDonald’s anuncia oferta com quatro itens por R$ 22,90

Todo mundo já passou por aquele momento do mês em que a grana aperta. E é justamente aí que o Méqui mostra que é parceiro do consumidor. Com Economéqui, os clientes poderão montar uma oferta com quatro itens por apenas R$ 22,90 e escolher entre Chicken Jr. ou Cheeseburger, acompanhado de McFritas pequena, refrigerante e um acompanhamento para deixar tudo mais gostoso: Chicken McNuggets com 4 unidades, uma casquinha ou uma tortinha de banana ou maçã.

Além de caber no bolso, o McDonald’s reforça seu compromisso de ser um parceiro ideal no dia a dia, com alternativas que se encaixam em qualquer orçamento. Do clássico cheeseburger às sobremesas mais queridinhas, sempre tem uma forma de aproveitar o Méqui sem preocupação.

“Nosso objetivo com o Economéqui é mostrar que estamos presentes no cotidiano dos nossos clientes, inclusive nos dias em que a grana está mais curta, oferecendo opções acessíveis para quem não abre mão da qualidade e do sabor de Méqui. Com milhares de restaurantes pelo Brasil, seguimos próximos e cheios de opções para provar que, sim, sempre dá pra incluir o Méqui no dia a dia”, afirma Ilca Sierra, Diretora de Marketing da Divisão Brasil da Arcos Dorados

Com criação da Galeria.ag, a campanha “Economéqui. Compensa demais” traz como embaixador o comediante Thiago Ventura. Conhecido pela forma irreverente e divertida de comunicar, Ventura vai trazer todo o seu repertório de “quebrada” para mostrar para a galera que com Economéqui compensa demais em qualquer momento do mês. O objetivo é que os conteúdos conversem com públicos diversos e tenham presença perene ao longo de toda a campanha, com publicações nas redes do McDonald’s e do embaixador. A campanha terá desdobramentos para TV, OOH e conta com squad de influenciadores digitais.

