O ajudante L.R.G., de 23 anos, foi preso no início da manhã desta quinta-feira (14) na “Operação zanaga”. A Polícia Civil, através da Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes) de Americana, chegou até ele depois investigações que apuraram um esquema de distribuição de drogas na região do Pós-Anhanguera. Com R.G. foram encontrado 100 papelotes de cocaína e três porções de maconha, além de R$ 395 em dinheiro, uma balança de precisão, 900 embalagens vazias, um celular e folha manuscrita de contabilidade.

De acordo com informações, após o recebimento de denúncias anônimas sobre a comercialização de entorpecentes em uma adega situada nas proximidades da Avenida Cecília Meireles, equipes operacionais da Dise passaram a monitorar o local. Durante a ação de vigilância, os agentes constataram que uma motocicleta de marca Honda e modelo CG Titan de cor verde realizava o abastecimento do local com drogas destinadas à distribuição a usuários.

O veículo foi acompanhado pelos investigadores, que identificaram o endereço do condutor na Rua Valdomiro Silveira. Com base nesses levantamentos, as investigações foram formalizadas em relatório, sendo representado à Autoridade Policial pela expedição de Mandado de Busca e Apreensão Domiciliar. O documento foi expedido pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Americana e as equipes desencadearam a operação para o cumprimento da ordem judicial.

Investigação no apê do ajudante

Dentro do imóvel o ajudante foi abordado e, nas buscas, os policiais civis localizaram as porções de cocaína e maconha. A motocicleta utilizada no tráfico também foi apreendida na garagem da residência. Além dos entorpecentes, foram encontrados 900 invólucros plásticos vazios utilizados para a embalagem (“endolação”) das drogas, a quantia de R$ 395,00 em cédulas trocadas, uma balança de precisão, um aparelho de telefone celular de uso do investigado e uma folha manuscrita contendo anotações da contabilidade do tráfico.

Diante do cenário e das provas colhidas durante a investigação, foi dada voz de prisão em flagrante ao indivíduo, que foi conduzido junto do material apreendido para a sede da Dise. autoridade policial ratificou a prisão e determinou a adoção das providências de Polícia Judiciária. Após a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante, o indiciado foi submetido a exame cautelar e, posteriormente, transferido para a Cadeia Pública de Sumaré, onde permanecerá à disposição da Justiça, aguardando Audiência de Custódia.

