Ministros Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia e Jorge Messias participam de evento internacional de fact-checking na FGV

Os ministros Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, Cármen Lúcia, presidente do Tribunal Superior Eleitoral e membro do STF, e Jorge Messias, da Advocacia-Geral da União, participam da cerimônia de abertura do Global Fact, evento internacional sediado pela FGV Comunicação.

A 12ª edição do maior evento de fact-checking do mundo, organizado pela International Fact-Checking Network (IFCN), do Instituto Poynter, ocorrerá entre 25 e 27 de junho, no Centro Cultural da FGV.

O Global Fact conta com o apoio de importantes iniciativas jornalísticas do país: Aos Fatos, Estadão Verifica, Lupa e UOL Confere. As palavras de abertura serão realizadas pelo presidente da FGV, Carlos Ivan Simonsen Leal, e a diretora da IFCN, Angie Holan.

O evento reúne jornalistas, checadores de fatos e intelectuais da área da comunicação do mundo todo, tendo como objetivo compartilhar experiências e ferramentas que contribuam para melhorar a qualidade do debate público e promover processos colaborativos entre diferentes mídias da região para aumentar o impacto da verificação de fatos e o combate à desinformação.

Durantes os três dias, serão realizados painéis e workshops que abordarão os desafios da checagem de fatos no contexto da transformação digital e em redes sociais.

Outros participantes confirmados são Patrícia Campos Mello, jornalista e colunista da Folha de S. Paulo, Laura Zommer, cofundadora do Factchequeado, dos Estados Unidos, e Jaime Abello cofundador da Fundação Gabo, da Colômbia.

