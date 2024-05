Jovens do sexo masculino nascidos em 2006 ou de anos anteriores, que não tenham se alistado,

podem ficar em dia com o serviço militar até o dia 30 de junho. Até o momento, 845 jovens se alistaram. A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste iniciou o alistamento militar obrigatório em janeiro. A expectativa da Junta de Serviço Militar é que até o fim do prazo 1,5 mil jovens se alistem.

O alistamento dos jovens que completam 18 anos em 2024 ou nascidos em anos anteriores, inclusive os portadores de deficiência, pode ser feito presencialmente na Junta Militar ou on-line pelo site www.alistamento.eb.mil.br.

Os documentos necessários para preencher o formulário são originais e cópias de certidão de nascimento, RG, CPF e comprovante de residência em nome dos pais ou do próprio alistando. Para o preenchimento de forma on-line, o jovem deve clicar em “Quero me Alistar” e depois em “Alistamento Militar”, criar um login no gov.br, clicar em “Alistamento Brasil”, preencher os dados, clicar em avançar, preencher os campos solicitados e finalizar com “salvar”. É importante certificar que todas as etapas foram cumpridas na opção “Acompanhar Alistamento” e imprimir o certificado na opção “Certificados Militares”.

O documento militar é de extrema importância para os jovens sendo exigido para o ingresso em faculdade, participação em concursos públicos e efetivação de cargos públicos. A não realização do alistamento também é passível de multa.

Em caso de dúvidas, a Junta Militar atende também pelo telefone (19) 3455.2534, de segunda a sexta-feira, das 9 às 13 horas e das 14 às 16 horas. O órgão está localizado na Rua Graça Martins, 465, Centro.