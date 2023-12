Alok vai ajudar a bombar BBB24

Alok- O “BBB” é embalado desde a estreia, em 2002, com a música “Vida Real”

na voz de Paulo Ricardo e os versos “Se querer é poder/Tem que ir até o final/se quiser vencer…”. E faltando pouco mais de dois meses para a estreia, em 8 de janeiro de 2024,(saiba aqui onde ver 24 horas ao vivo), mais uma importante novidade foi divulgada e envolve o DJ Alok.

Não! O músico não será confinado em um dos grupos do “BBB 24”, que trará de volta ex-participantes. Alok e Paulo Ricardo vão se juntar para um “remix” do tema de abertura do reality. A informação foi revelada pelo diretor do programa, Boninho, na “CCXP23”, neste domingo (3).

A nova edição do “BBB 24” terá 100 dias de duração e vai até 16 de abril de 2024, com Tadeu Schmidt seguindo no comando do reality.

‘BBB 24’ terá cantor e não vai ter profissão campeã duas vezes em 4 anos

Outras alterações além do voto por CPF, que visa combater os “multirões”, e do terceiro grupo (o Puxadinho), incluem um número maior de quartos (quatro, incluindo o do Líder, ante três dos anos anteriores), que podem abrigar famosas como Yasmin Brunet. Por sua vez, a divisão dos grupos pode não ser igualitária.

Selecionadas finalistas do Musa do Brasileirão 2023

Organização divulgou na tarde deste sábado as musas que vão disputar o título nacional

Diversidade e Representatividade. Esse é o resultado da primeira fase do Musa do Brasileirão 2023. Com a divulgação do resultado, o mais tradicional concurso de beleza do país mostrou que todas as mulheres podem ser Musas.

“Dentre as finalistas temos mulheres de todos os perfis. Altas, baixas, novas, experientes, loiras, morenas, ruivas, negras, orientais. Todas as belezas estão representadas na fase final do projeto”, disse Lipe Aramuni organizador do Musa do Brasileirão há 10 anos.

O Musa do Brasileirão comemora nesta edição 10 anos do projeto, que atua de forma independete deste 2013. “É um grande desafio estar há tanto tempo organizando, mas a cada ano a energia se renova quando vemos os resultados atingidos pelas nossas Musas”, resslatou Lipe.

A edição especial do concurso contou com mais de 10 mil cadastros e 302 candidatas incritas, disputando as 28 vagas na etapa final. Foram selecionadas 20 musas que representam os 20 times da série A, 4 musas que vão representar os times que subiram da série B nesse ano, 3 times convidados e mais 1 representante que conquistou a vaga em votação popular. No total foram quase 2 milhões de visitas e mais de 17 mil votos.

“Não foi fácil selecionar as finalistas. Em alguns times tivemos 4 musas com potencial, mas precisamos fazer uma escolha”, disse Suzana Aramuni, que após ser Musa do Brasil e Miss Bumbum, nesse ano atua junto com Lipe na organização do projeto.

A organização do concurso também reconheceu a participação da Musa Dayane Deusa que descobriu um câncer durante a participação mas continuou na disputa e está recuperada. “A Dayane é um exemplo para todas por não desistir mesmo com todas as dificuldades que essa doenã e seu tratamento trazem. Uma guerreira!”, disse Suzana.

As musas selecionadas agora iniciam um período de preparação, com ensaios em campos de futebol e estúdios, para a disputa do título nacional em 2024.

