PLT Nova Odessa tem 41 vagas de emprego esta 3ª-feira

O PLT (Posto Local do Trabalho) da Prefeitura de Nova Odessa,

mantido através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico – e que agora funciona no mesmo prédio do novo Poupatempo –, está recebendo currículos para a seleção de 41 profissionais para a iniciativa privada, em funções distintas. As vagas são para pessoas moradoras de Nova Odessa e a maioria das vagas exige experiência.

Os interessados devem enviar currículo nesta terça-feira (05/12) para o endereço eletrônico ptrabalho@novaodessa.sp.gov.br, com a especificação da função interessada no título do e-mail. A entrega do currículo também pode ser feita presencialmente das 8h30 às 11h30 na nova sede da unidade. O PLT da Prefeitura já está funcionando no prédio do novo Centro de Referência ao Trabalhador e Empregador de Nova Odessa, no mesmo espaço do Poupatempo.

O PLT, o novo Poupatempo e os demais serviços municipais voltados ao mercado de trabalho e ao cidadão em geral estão atendendo o público na Rua Duque de Caixas, nº 600, no Centro. São eles: Procon, Sebrae Aqui, Banco do Povo Paulista, Junta do Serviço Militar. O antigo Detran.SP em Nova Odessa está sendo incorporado e unificado ao Poupatempo.

Confira as vagas da iniciativa privada no mural do PLT de Nova Odessa:

AJUDANTE DE PEDREIRO – Experiência na função. Salário R$ 2.297,27. (2 vagas)

ATENDENTE DE SAC – Ensino Médio completo, boa comunicação oral e escrita, bom atendimento ao cliente. (1 vaga)

AUXILIAR DE SERVIÇOS – Feminino, para cuidar da casa e fazer almoço. (1 vaga)

AUXILIAR DE LIMPEZA – Feminino, com experiência. (1 vaga)

BALCONISTA – Experiência na função e no segmento de conveniência ou padaria será um diferencial, comunicativo, boa dicção, habilidades com vendas, disponibilidade para trabalhar em regime de escala. Atividades: atendimento ao cliente, organização e limpeza da loja, recebimento de mercadorias, manuseio de chapa e máquina de café e demais serviços pertinentes a função. Oferecemos: piso da categoria + cesta básica e ajuda de custo definida pela empresa. (2 vagas)

ESTAGIÁRIO EDUCAÇÃO FÍSICA – Masculino para dar aula de natação. Estar cursando a partir do 3º ano.(1 vaga)

ESTOQUISTA – Masculino, 16 e 17 anos, para trabalhar em loja de calçados. (1 vaga)

FARMACÊUTICO(A) – Com CRF ativo, para trabalhar em escala 6×1. (1 vaga)

INSTALADOR TELEFONIA/INTERNET – Realizar as instalações e ativações de clientes e adição de produtos, efetuando todo o processo de atendimento ao cliente. Ensino médio completo, disponibilidade de horários, CNH B em situação regular e definitiva. Para trabalhar em Hortolândia. (15 vagas)

MECÂNICO GERAL DE MÁQUINAS TÊXTEIS – Com experiência na função. (1 vaga)

MOTORISTA DE CAMINHÃO CAÇAMBA – CNH D ou E, experiência na função. Salário R$ 2.777,37. (2 vagas)

OPERADORA DE CAIXA – Para trabalhar em farmácia, escala 6×1. (2 vagas)

OPERADOR DE LOGÍSTICA – Ensino Médio completo, com experiência na função, disponibilidade para realizar horas extras. (2 vagas)

PEDREIRO – Experiência na função. Salário R$ 2.777,37. (2 vagas)

TÉCNICO ELETRÔNICO – Ensino Médio e Curso Técnico, CNH B, Atuar no reparo de placas eletrônicas, circuitos eletrônicos, inversores de frequência, soft Starter, fontes e acessórios; Utilizar ferramentas de laboratório tais como: ferro de solda, estação de retrabalho, osciloscópio entre outros; Trabalhar de acordo com normas de utilização do laboratório; Limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais utilizados bem como o local de trabalho. (5 vagas)

VENDEDOR(A) – Para trabalhar em loja de roupas e calçados. (2 vagas)

