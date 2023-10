Alunos do Alcindo na sessão simulada do “Câmara Jovem”

Escola Alcindo- A Câmara Municipal de Americana realizou

nesta sexta-feira (20) mais uma sessão simulada do projeto educacional “Câmara Jovem” no Plenário Dr. Antônio Álvares Lobo. Cinquenta alunos do 4º ano do Ensino Fundamental da Escola Estadual Alcindo Soares do Nascimento, da região do Jardim Paulistano, participaram das atividades.

Ainda na escola, os alunos receberem o apoio dos coordenadores, professores e assessores da Câmara para a realização de várias etapas do projeto, como pesquisas, elaboração das proposituras e discussões de caráter interdisciplinar, com atividades voltadas para o desenvolvimento do senso crítico e o debate em Plenário.

Durante a sessão simulada, as atividades foram orientadas pela assessoria do Legislativo e pelos representantes da escola, que acompanharam os debates. A mesa diretora foi composta por Enzo Marques Ferreira (presidente), Alice Anchieta da Silva (primeiro secretário), Letícia Pereira de Souza Cordeiro (segunda secretário). Foram discutidos dois projetos de lei e quatro indicações. Os vereadores mirins também receberam certificados de participação.

Os vereadores Gualter Amado (Republicanos) e Thiago Brochi (sem partido) acompanharam a sessão simulada e utilizaram a palavra para parabenizar os estudantes. “Trazer vocês para dentro do legislativo e conhecer as propostas e ideias para a melhoria da nossa cidade é muito importante. Aproveitem esse espaço para debater e aprender cada dia mais”, disse Brochi. “A política desempenha um papel importante na educação e para assegurarmos uma educação de qualidade é essencial termos bom políticos”, disse Gualter.

As seguintes proposituras foram debatidas e aprovadas pelos vereadores mirins:

-Projeto de lei de autoria dos vereadores João Pedro, Eduarda Abreu, Livia Leite e Luigi Barufaldi que dispõe sobre a garantia de atendimento neuropediátrico no município.

-Projeto de lei de autoria dos vereadores Heitor Silva, Davi Couto, Giovanna Scapolan, Thamires de Sousa e Miguel Oliveira que dispõe sobre a criação e incentivo a programas esportivos para crianças visando à redução do sedentarismo e promoção do desenvolvimento de forma saudável.

-Indicação de autoria das vereadoras Heloysa Santos e Giovanna Scapolan que pede providências em Relação à infestação de pernilongos nos bairros Jardim Paulistano, Jardim Novo Horizonte, Santa Maria e Guanabara.

-Indicação de autoria do vereador Eduardo Melquiades que pede reparo de buracos na rua Itália no bairro Jardim Paulistano.

-Indicação de autoria do vereador Gustavo Camargo que pede colocação de lombo faixa ou semáforo na Av. da Saúde, no cruzamento em frente ao Colégio Objetivo – Americana.

-Indicação de autoria do vereador Ysa Antunes e Vereador José Gabriel que pede presença da Gama para auxiliar entrada e saída da Escola Estadual Professor Alcindo Soares do Nascimento (por um período – Educação no trânsito).

