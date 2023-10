Caminhada do Rosa do Bem bate recorde e público ultrapassa 9 mil pessoas

A Avenida Brasil, em Americana, foi invadida por um mar rosa de conscientização na manhã deste domingo (22). O público da edição de 2023 da Caminhada Por Amor à Vida, uma realização do Rosa do Bem, ultrapassou a marca de 9 mil pessoas, batendo recorde dos 13 anos de existência.

A concentração teve início por volta das 7h, no CCL (Centro de Cultura e Lazer). Antes das 8h, começou a troca dos vales pelas camisetas e, às 9h, os participantes saíram nos passos pela vida. Como já ocorre tradicionalmente, a caminhada seguiu pela avenida até o Parque Ecológico e retornou ao CCL, puxada por um trio elétrico, com muita música e alegria.

A presidente do Rosa do Bem, Maria Fernanda Grecco Meneghel, comemorou o sucesso do evento. “Hoje é um dia muito especial, de gratidão, de felicidade por ver tantas pessoas vestindo mais que uma camiseta, uma causa, um propósito por amor à vida”, ressaltou. “Agradeço demais a todos os parceiros, minha família e a cada um que saiu de casa neste domingo para vibrar junto com a gente, emanar tanto amor para o mundo todo”, completou.

Cada camiseta do evento foi trocada por dois quilos de alimentos e a arrecadação será contabilizada nos próximos dias. “Além de ser um grande evento pela conscientização e prevenção ao câncer de mama, também é de solidariedade. Todas as toneladas arrecadadas serão destinadas a 31 entidades de Americana e também ao Fundo Social de Solidariedade”, explicou Fernanda.

LEIA TAMBÉM: Tivoli Shopping realiza Feira da Empregabilidade na quarta com 1,2 mil vagas

Parceiros

Durante todo o ano, as ações do Rosa do Bem são mantidas com recursos da Di Grecco, que é da presidente do Instituto Rosa do Bem. “Mas a nossa caminhada se tornou um grande evento e, em outubro, temos importantes parceiros que nos ajudam nesta ação de conscientização”, explicou Fernanda.

Neste ano, todos os parceiros do projeto continuaram participando: Walfran, Di Grecco, Supermercados São Vicente, House Jeans, Fótica, Farmácias USI, RKM, Ameripan, Time Os Migué, Beppo, Mercatto, além da divulgação oficial pela Rádio Vox 90 e dos veículos de comunicação, Grupo O Liberal, Jornal Todo Dia, Jornal da Cidade, Wagner Sanches e demais órgãos da cidade.

Em 2023, a caminhada ganhou novos parceiros: Suzano, Paramont, Lojas Kacyumara e Argos. Pelo segundo ano consecutivo, a Loja Seo Fritz também apoia as ações do Rosa do Bem.

“Nossa gratidão a todos os nossos parceiros que permitem que nossa caminhada seja esse grande sucesso todos os anos, que nossos passos pela vida ecoem muito além da Avenida Brasil”, destacou Fernanda.

Para realizar as atividades com as mulheres que fazem parte do grupo durante o ano, o Rosa do Bem conta com o apoio e parceria da FAM (Faculdade de Americana), Sesi e das profissões Deise Carli e Ana Paula Duarte.

Ações

A caminhada faz parte das ações da campanha de 2023 do Rosa do Bem de prevenção ao câncer de mama e pela qualidade de vida, realizada sempre no mês de outubro, conhecido por ser dedicado a essas questões, o Outubro Rosa.

A campanha deste ano contará ainda com a realização de 600 exames gratuitos de mamografia pela carreta do Hospital de Amor. Nesta semana, já foram realizados 300 exames, que seguem na próxima semana.

A programação de 2023 também conta com a iluminação rosa da Avenida Brasil, palestras e entrevistas sobre o tema.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP