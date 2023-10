Morador de Santa Bárbara ganha R$250.000,00 no Vida Cap

Um morador da cidade de Santa Bárbara d’Oeste foi novamente contemplado na premiação máxima do título de capitalização Vida Cap Limeira e vai levar pra casa nada menos que R$250 mil. No sorteio realizado na manhã deste domingo (22), a aposta feita no mercadinho Timbiras, no bairro Jardim São Francisco, foi a grande vencedora da semana.

O sortudo vai dividir o prêmio máximo, R$500 mil, com um morador da cidade de Piracicaba, que também comprou um bilhete premiado.

Um munícipe da cidade de Americana também foi contemplado e ganhou R$ 5 mil.

No giro da sorte de hoje, 12 pessoas de Americana e 9 de Santa Bárbara ganharam R$ 2 mil cada.

