Alunos de Nova Odessa visitam IZ e aprendem sobre a origem dos alimentos

A Prefeitura de Nova Odessa, por meio da Secretaria de Educação e do Setor de Alimentação Escolar, realizou na sexta-feira (12), mais uma visita pedagógica com cerca de 100 alunos da rede municipal no Instituto de Zootecnia (IZ) do município. O projeto “De Onde Vem?”, uma ação que integra a Jornada de Educação Alimentar e Nutricional, foi idealizada pela nutricionista Dra. Juliana Pissaia Savitsky.

A visita envolveu estudantes da Educação Infantil e do Ensino Fundamental das escolas EMEB Alzira Ferreira Delegá, EMEB José Mário de Moraes e EMEB Simão Welsh. O grupo foi acompanhado por professores, coordenadores, diretores e integrantes da equipe de merenda escolar. Também estiveram presentes estagiários do curso de Nutrição da PUC-Campinas.

Durante a visita, os alunos conheceram a fazenda de leite do IZ, onde acompanharam o processo de ordenha, aprenderam sobre os benefícios nutricionais do leite e visitaram a área de pasteurização. A recepção foi feita pelo pesquisador Weber Soares e pela colaboradora Alexandra Cordeiro.

Na sequência, o grupo foi conduzido ao setor de aves e suínos, sob orientação do pesquisador Dr. José Evandro de Moraes. As crianças puderam observar galinhas poedeiras e até chocadeiras elétricas.

“Nosso objetivo é fazer com que as crianças entendam de onde vem o que elas comem todos os dias. Quando elas veem de perto como o alimento é produzido, aprendem a valorizar e a fazer escolhas melhores”, explicou a nutricionista Juliana Pissaia Savitsky, idealizadora do projeto.

O projeto

Ao longo do ano, os alunos participaram de diferentes etapas do projeto, que incluiu a apresentação de alimentos e suas origens, peças teatrais com conteúdo educativo, plantio de hortas nas escolas, atividades práticas como oficinas culinárias e ações lúdicas, além de visitas a locais de cultivo para conhecer de perto os alimentos.

