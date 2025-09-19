A Câmara Municipal CM de Americana realizou na quarta-feira (17) sessão solene para a entrega da medalha de mérito “Profissional de Educação Física 2025” a dezoito homenageados que se destacaram no exercício de suas atividades em Americana.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A homenagem foi motivada por projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Juninho Dias (PSD). Participaram da sessão o presidente da Câmara, vereador Leo da Padaria (PL), os vereadores Fernando da Farmácia (PSD), Gualter Amado (PDT), Gutão do Lanche (Agir), Jacira Chávare (Republicanos), Jean Mizzoni (Agir), Juninho Dias (PSD), Lucas Leoncine (PSD), Leco Soares (Podemos), Levi Rossi (PRD), Marcos Caetano (PL), Pastor Miguel (PRD), Professora Juliana (PT), Renan de Angelo (Podemos), Talitha De Nadai (PDT), Thiago Brochi (PL) e Dr. Wagner Rovina (PL); o delegado do Conselho Regional de Educação Física da 4ª Região (CREF/4SP), Márcio Rogério da Silva, e o conselheiro do CREF/4SP e coordenador do curso de Educação Física da Faculdade de Americana (FAM), Prof. Evandro Murer, além de convidados, amigos e familiares dos homenageados.

Foram agraciados com a medalha os profissionais indicados pelos parlamentares da Casa escolhidos pelo destaque obtido nos trabalhos desenvolvidos na área da educação física em Americana: Adilson José Meneghel; Claudio Roberto Leal; Dulcineia da Costa Trindade dos Santos; Eloah Brugnerotto de Azevedo; Fernando Gustavo Guidolin; Gabriela Cavallari de Oliveira; Luciana Scaranello Rossi; Leonardo Costa Rodrigues; Michel de Camargo; Murilo Bortolotti Feltrin; Nathalia Leandro Giusti; Nathalia Suzane Fidencio Alves; Otávio Bordinhon Junior; Regis Rodrigo Galdino Ferraz; Rogério Fernandes da Silva; William Barbosa; William Jorge Mendes; Wagner Dias Ferreira.

Dedicação

Durante uso da palavra, o presidente da Câmara de Americana, vereador Léo da Padaria, destacou a dedicação dos profissionais indicados. “Essa homenagem é um reconhecimento do trabalho de cada um de vocês, que atendem a população de Americana e de toda a região com muito empenho. Vocês foram escolhidos porque realmente merecem estar aqui na data de hoje recebendo essa premiação”, afirmou.

“É com imenso orgulho e gratidão que participo dessa sessão solene, que por decreto legislativo de minha autoria, reconhece e valoriza os profissionais de educação física. Profissionais que não só promovem esporte e atividade física, mas que sobretudo cuidam da saúde da qualidade de vida e do bem estar da nossa população”, comentou Juninho Dias.

A professora de educação física e personal trainer Nathalia Suzane Fidencio Alves utilizou a palavra em nome de todos os homenageados. “Exercemos um papel fundamental, amplo e transformador. É essencial que a educação física seja valorizada, mas essa valorização começa por nós mesmos, que cada um aqui tenha orgulho da sua caminhada e consciência do impacto que gera na vida de cada pessoa. Reconhecer a nossa importância é fortalecer a nossa profissão, inspirar novos talentos e garantir a qualidade e a ética do nosso trabalho. Quando acreditamos na força da nossa atuação. A sociedade também aprende a reconhecer essa importância”, discursou.

Homenageados na CM Americana

Adilson José Meneghel (indicado pelo vereador Leco Soares)

Possui mestrado em Ciências da Saúde e mestrado e doutorado em Ciência do Movimento Humano, além de especialização em Fisiologia. Atuou como preparador físico em diversas equipes nacionais e internacionais. É professor titular do curso de Educação Física da FAM. Foi professor e diretor em escolas técnicas estaduais. Além da carreira acadêmica e esportiva, desenvolveu projetos voluntários de incentivo ao esporte e à saúde da comunidade.

Claudio Roberto Leal – Fernando da Farmácia

Professor de Educação Física na Escola Estadual João XXIII, atua como consultor online de treinamento individualizado, personal trainer, treinador de corrida de rua e instrutor de Krav Magá. Atuou como voluntário na APAE de Nova Odessa, promovendo atividades físicas adaptadas e inclusão de pessoas com deficiência.

Dulcinéia da Costa Trindade dos Santos – Gualter Amado

Atua há mais de 30 anos como profissional de Educação Física, com destaque em aulas de ginástica localizada, jump, funcional, alongamento, zumba e musculação. Há seis anos, lidera o projeto LIFEFIT, que alia exercícios físicos à reeducação alimentar, em parceria com uma nutricionista. Também realiza eventos voltados para mulheres, promovendo autoestima, bem-estar e palestras com profissionais convidados.

Eloah Brugnerotto de Azevedo – Pastor Miguel Pires

Descobriu sua paixão pelo esporte aos 10 anos, quando representou a cidade de Americana no time de vôlei, e mais tarde também nas lutas. Formou-se em Educação Física e atuou em academias, escolas e como salva-vidas. Em 2023, fundou seu próprio estúdio de treinamento personalizado, com a proposta de oferecer um acompanhamento próximo, focado e humanizado.

Fernando Gustavo Guidolin – Renan de Angelo

Pós-graduado em Futebol e Futsal, atuou como preparador de goleiros nas categorias de base do Rio Branco e do Novorizontino, além de professor na Escola de Goleiros Camisa 1 e na Escola Oficial do São Paulo, em Americana. Tem experiência em ginástica laboral e hoje é professor de Futebol na Fiorotto Sports e nos colégios Ilimit e Antares.

Gabriela Cavalari de Oliveira – Gutão do Lanche

Iniciou sua trajetória no atletismo ainda na infância, inspirada pelo irmão. Especializou-se em treinos personalizados, com foco na saúde da mulher, gestantes no período pré e pós-parto, reabilitação de lesões e preparação de esportistas de alta performance. Na RCO Assessoria Esportiva, contribui para o desenvolvimento de corredores de rua.

Leonardo Costa Rodrigues – Leo da Padaria

Atua na Escola de Goleiros Camisa 1, onde vivenciou grande crescimento na área. Possui especializações em Preparação Física e Recovery, Treinamento Funcional e Potência e Pliometria. Com dedicação, busca consolidar sua carreira como preparador físico, contribuindo para o desenvolvimento da Educação Física e para a transformação de vidas por meio do esporte.

Luciana Scaranello Rossi – Talitha De Nadai

Com sólida trajetória dedicada à psicomotricidade e ao desenvolvimento humano, possui especializações em Ciência do Desporto, Neuropedagogia, Psicomotricidade e Análise do Comportamento Aplicada. Há quase três décadas atua na APAE de Americana, onde contribui para o desenvolvimento de crianças, jovens e adultos com deficiência, destacando-se na condução de atividades como ginástica laboral e habilidades aquáticas.

Michel de Camargo – Lucas Leoncine

Servidor público municipal há 12 anos, desde 2024 exerce a função de Coordenador dos Professores na secretaria municipal de Esportes. É árbitro de futebol credenciado pela Federação Paulista de Futebol e pela CBF. Fundador da IN9VE Eventos Esportivos, organizou diversos eventos esportivos dentro e fora da cidade. Também atuou como Chefe de Delegação nos Jogos Regionais de 2024 e 2025.

Murilo Bortolotti Feltrin – Roberta Lima

Atuou com futebol feminino durante a faculdade, área na qual teve artigos científicos publicados. Possui experiência em natação, hidroginástica, spinning e musculação. Iniciou sua atuação como treinador de corrida em 2013, quando fundou a equipe Vit Run. Em 2022, lançou o projeto Grupo Novo, voltado para a corrida de rua, com foco no bem-estar, integração e na saúde física e emocional entre os praticantes.

Nathalia Leandro Giusti – Jacira Chavare

Atua como personal trainer, professora de artes marciais e defesa pessoal, além de treinadora de corrida e maratona. Já foi líder na rede Smart Fit e trabalhou em importantes academias de Americana. Desde 2025, concilia atendimentos particulares com a função de supervisora na Ultra Academia.

Nathalia Suzane Fidencio Alves – Juninho Dias

Foi mesária e árbitra assistente no Campeonato Amador de Santa Bárbara d’Oeste. Atuou no Projeto Multidisciplinar da prefeitura de Americana, que oferecia atividades físicas voltadas à comunidade. Iniciou um projeto voluntário na Comunidade da Igreja Bom Senhor Jesus, oferecendo aulas para grupos da terceira idade, que segue ativo há 9 anos. Também ministra aulas no Instituto JR Dias e atua como personal trainer.

Otávio Bordignon Junior – Marcos Caetano

Possui ampla experiência em ensino e coordenação esportiva. Atuou na Prefeitura de Americana como monitor e técnico de voleibol, além de coordenador e administrador de centros esportivos em diversas empresas. Trabalhou também como gerente das categorias de base do Rio Branco Esporte Clube e, desde 1994, é professor de Educação Física na Escola Polivalente de Americana.

Regis Rodrigo Galdino Ferraz – Levi Rossi

Atua como professor de musculação e personal trainer desde 2000. Entre 2003 e 2013, destacou-se como fisiculturista, conquistando títulos pela IFBB e pela NABBA. Também se dedicou a projetos sociais, atuando como professor de recreação infantil.

Rogério Fernandes da Silva – Prof Juliana

Pós-graduado em Fisiologia do Exercício e Prescrição de Treinamento. Desde 2014 é professor em escolas estaduais de Americana, exercendo atualmente na Escola Estadual Maria do Carmo Augusti. Participou de projetos de formação docente e tecnologia educacional, como Proatec, Formação Básica em Tecnologia e Multiplica SP. Também desenvolveu iniciativas voltadas à comunidade, como o Corpo e Movimento e o Projeto Verão Saudável.

Wagner Dias Ferreira – Wagner Rovina

Iniciou sua trajetória no futebol como jogador, passando por clubes como Ponte Preta, Rio Branco e União Barbarense. Formou-se em Educação Física e atuou como técnico. No Brasil, esteve à frente de clubes tradicionais como Ponte Preta, Guarani e Atlético Guaçuano, além de fundar e dirigir a Escola de Futebol Gol de Placa, em Paulínia, por mais de 20 anos. Dirigiu equipes femininas e masculinas em diferentes categorias nos Estados Unidos. Fundador da W Academy Futebol, em Americana.

William Barbosa – Thiago Brochi

Pós-graduado em Fisiologia do Exercício e especializado em Administração e Marketing Esportivo, e atualmente cursa Pedagogia. Desde 2008 atua como treinador de triathlon e corrida na Triaction Assessoria Esportiva, atendendo alunos em mais de 30 cidades, e é funcionário da APAE de Nova Odessa. Conquistou diversos títulos nacionais e internacionais em triathlon e Ironman, incluindo Campeão Brasileiro de Triathlon, além de participar de Mundiais e Ultraman Brasil.

William Jorge Mendes – Jean Mizzoni

Aos 11 anos iniciou sua trajetória como atleta de handebol nas categorias de base de Americana. Aos 19 anos, foi convidado por um professor de atletismo a treinar na pista do Centro Cívico, migrando para a modalidade que pratica até hoje. Formou-se em Educação Física em 2019 e atualmente é professor de estúdio e academias, além de preparador físico de equipes e clubes de diversas modalidades, com foco em treinamento personalizado.

Leia + sobre partidos política regional