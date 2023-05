Alunos do CIEP Cidade Jardim vão às ruas para ajudar a cuidar do bairro

A Secretaria de Educação de Americana participa, na sexta-feira (26), do Programa “Prefeitura na Área”, implantado pela Administração Municipal para levar zeladoria e manutenção para diversas regiões da cidade e promover atrações culturais, esportivas e sociais, além de serviços públicos gratuitos.

Cerca de 130 alunos dos quartos e quintos anos do Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) Prof. Octávio César Borghi (Cidade Jardim) farão uma campanha de conscientização no combate ao mosquito transmissor da dengue, distribuindo panfletos produzidos por eles como atividade pedagógica, no trajeto da escola até a Praça Oscar Ignácio Souza.

“Estamos orgulhosos de marcar presença neste programa idealizado pelo prefeito Chico Sardelli e pelo vice Odir Demarchi para levar carinho e cuidado aos bairros de Americana. A Secretaria de Educação será representada pelos estudantes do CIEP Cidade Jardim que, com a campanha de conscientização, vão contribuir para a promoção da cidadania e do bem estar coletivo”, declarou o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

O programa promovido pela Prefeitura envolve diversas secretarias municipais. As equipes da Secretaria de Meio Ambiente realizam trabalhos de poda, roçagem, trituração de galhos, rastelamento, levantamento de copas das árvores, limpeza, recolhimento de gramas e galhos, manutenção do playground na praça e das vias em seu entorno.

Já a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos promove manutenções e obras de mini recape; pintura das guias, sarjetas, lixeiras e sanitários da praça, implantação de rotatória e ampliação de via.

Atrações no sábado

A semana será finalizada com uma programação diversificada no sábado (27), das 9h às 17h. Serão diversas atrações culturais, esportivas e sociais, além de serviços públicos gratuitos na Praça Oscar Ignácio Souza. Confira o cronograma de atividades:

9h – Abertura do evento

9h às 12h – Oficina de escultura com balões

9h às 10h30 – Aula de fitdance (parceria com Academia Panobianco)

9h30 às 12h – Torneio de futebol society com escolinhas da região

10h30 às 11h – Aula de zumba

10h30 às 11h30 – Show de prêmios

11h às 12h – Apresentação de capoeira

13h às 16h30 – Oficina de pintura facial

14h às 14h30 – Apresentação de judô

14h30 às 15h30 – Show com Raphael Lira (pop/rock e reggae)

15h às 16h – Atividades físicas para “melhor idade”

15h30 às 17h15 – Show com Gustavo Martins (sertanejo)

