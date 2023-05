Sexta-feira tem nova rodada de dedetização nas escolas de Americana

A dedetização nas escolas da rede pública municipal de Americana prossegue, nesta sexta-feira (26), com a realização dos serviços na Casa da Criança Curió, no bairro Antonio Zanaga; na Creche Taperá, no São Manoel, e na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) “Prof. Jonas Corrêa de Arruda Filho”, localizada na Vila Margarida. O trabalho é executado no fim da tarde, após a saída dos alunos e dos educadores.

Os profissionais fazem a dedetização de todas as salas de cada prédio escolar e a aplicação de fumacê no combate a mosquitos adultos, inclusive o transmissor da dengue. A ação é coordenada de forma planejada pela Secretaria de Educação de Americana.

Todas as 54 unidades escolares serão contempladas com a ação. Os serviços iniciados em maio integram o calendário de ações da secretaria e são realizados rotineiramente. A primeira rodada de dedetização de 2023 foi concluída em fevereiro.

