Alunos da Escola Sinésia na 1a sessão da “Câmara Jovem”

O projeto educacional “Câmara Jovem” da Câmara Municipal de Americana iniciou nesta segunda-feira (18) a etapa das sessões simuladas no Plenário Dr. Antônio Álvares Lobo. Cerca de trinta alunos do 4º ano do Ensino Fundamental da Escola Estadual Prof. Sinésia Martini, do bairro São Benedito, região da Praia Azul, participaram das atividades.

Os estudantes tiveram o primeiro contato com o projeto ainda na escola, onde foram apresentados aos conceitos teóricos dos poderes constituídos (Executivo, Legislativo e Judiciário) e aprenderam o funcionamento da Câmara Municipal e o papel do vereador, bem como suas funções e obrigações. Eles foram convidados a observar as necessidades da comunidade onde vivem e a discutir entre si os problemas da cidade, despertando o senso crítico e a cidadania.

Após trabalharem em sala de aula com a orientação dos professores, os alunos concluíram a participação no projeto elegendo vereadores mirins e elaborando proposituras (projetos de lei, requerimentos, moções e indicações) para discutirem durante a sessão simulada.

No plenário, as atividades foram orientadas pela assessoria do Legislativo e pelos representantes da escola, que acompanharam os debates. A mesa diretora foi composta por Miguel de Oliveira Costa (presidente), Liz Emanuelle Souza do Nascimento (primeira secretária) e Geovanne Borges da Costa Farias (segunda secretária). Foram discutidos seis projetos de lei.

O presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Thiago Brochi (sem partido), e os vereadores Lucas Leoncine (PSDB) e Pastor Miguel Pires (Republicanos) acompanharam a sessão simulada e utilizaram a palavra para parabenizar os estudantes pela participação no projeto.

“A participação de vocês é de extrema importância e esses debates aqui no plenário mostra o quanto vocês estão antenadas nos assuntos da cidade”, disse Brochi. “É muito importante a participação de vocês no dia a dia da cidade e o que vocês estão fazendo hoje é discutir, cobrar e fiscalizar. Isso é um pouco do dia a dia do vereador”, apontou Leoncine. “Vocês estão de parabéns pelos projetos que trouxeram para a Câmara e peço para que vocês continuem estudando porque vocês poderão ser os futuros vereadores da nossa cidade”, comentou Pastor Miguel.

A etapa da sessão simulada contou ainda com uma visita guiada em que os alunos aprenderam sobre a história de Americana e da Câmara e conheceram as dependências do legislativo. Os vereadores mirins também receberam certificados de participação.

As seguintes proposituras foram debatidas e aprovadas pelos vereadores mirins:

– Projeto de lei de autoria dos vereadores Liz Emanuelle Souza do Nascimento, Sara de Almeida Santos e Kauan Felipe Camargo Correa que dispõe sobre a criação de aplicativo de transporte público.

– Projeto de lei de autoria dos vereadores Theo Henrique Ferracinei, João Pedro dos Santos Pinto e Rafael da Silva Ferreira que dispõe sobre a criação de campanha de incentivo a reciclagem.

– Projeto de lei de autoria dos vereadores Sofia Lopes Lima, Ester Nardo Ramos e Sophia Souza Dos Santos que dispõe sobre a melhoria de praças públicas.

– Projeto de lei de autoria dos vereadores Geovanne Borges da Costa Farias, Davi José Barbosa de Azevedo e Livia Zandona Scafffi Braz que dispõe sobre aumentar o monitoramento por câmeras.

– Projeto de lei de autoria dos vereadores Victor Pereira, Camila Muller e Alice Paiva que dispõe sobre a criação de rede de comunicação para detecção de buracos.

– Projeto de lei de autoria dos vereadores Miguel Costa, Brenda da Silva, Leonardo de Oliveira e Lorena Pontes que dispõe sobre a revitalização da área da orla da Praia Azul.

